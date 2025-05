Critican a Martha Isabel Bolaños por su faceta como DJ “Como actriz ya no la llaman”

Martha Isabel Bolaños fue una de las personalidades más polémicas de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’. Su integración con el Team Galáctico hizo que no durara mucho dentro del reality de convivencia. A pesar de su participación, muchos televidentes la siguen recordando por su papel de la ‘pupuchurra’ en Betty la fea, una de las novelas más icónicas de la televisión colombiana.

A pesar de que la actriz ha continuado con su carrera actoral, con el paso del tiempo ha descubierto nuevas pasiones que no duda en compartir en redes, como lo ha sido la música.

Critican a Martha Isabel Bolaños por no actuar

En sus redes sociales personales, Martha ha mostrado en repetidas ocasiones su amor y gusto por la salsa, a tal punto que interpreta los bongoes, pero últimamente, ha mostrado su nueva faceta como DJ de ese mismo género. Sin embargo, a pesar del apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores más fieles, algunos internautas llegaron a cuestionar esta nueva faceta de Martha, ya que le han dejado comentarios como; “Como actriz ya no la llaman y tuvo que emprender”, “O sea que ya no consigue papeles y tuvo que hacer esto?”.

A pesar de las críticas que han inundado sus diferentes publicaciones, Martha le hace caso omiso a los comentarios que la critican. A pesar de haber anunciado a finales de 2024 que se iba de Colombia, la actriz y ahora DJ se aferra a la música con la misma pasión que ha tenido por la actuación en más de 20 años de carrera artística.

¿Por qué Martha Isabel Bolaños no tiene hijos?

Aunque en algún momento llegó a manifestar que “No tengo hijos por decisión propia y a verdad estoy feliz así, pero sí sé lo frágil que es la niñez”, cuando estuvo en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ mencionó que sí llegó a perder un bebé mencionando: "No, claro que tuve mi instinto material en algún momento, pero yo creo que me hubiera encartado un poco. Habría sido una gran mamá, tuve un embarazo y cuando

me salió positiva la prueba algo dentro de mí se iluminó fue automático y dije ‘wow’ . A los dos meses en la mañana le vi los latidos y en la tarde se me vino. Me dolió, alcancé a estar bien ilusionada, es automático, no te puedo decir que hubo un proceso en mi cabeza de aceptación, fue de inmediato”.