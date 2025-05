‘May the 4th Be With You’, hoy es el Día de Star Wars y así lo celebran en redes

En 1977 llegó Star Wars y desde ese entonces se convirtió en un fenómeno cinematográfico que se ha extendido a lo largo de las décadas y que tiene al 4 de mayo como la fecha para celebrarla junto a una frase que se desprende de ella como lo es ‘May the 4th Be With You’.

En su estreno llegó la frase que se extendió como un slogan icónico, pero que dos años más tarde cobró más vida por la llegada de Margaret Thatcher al cargo de primer ministro del Reino Unido el 4 de mayo de 1979 en el que el Partido Conservador del Reino Unido publicó un anuncio con la mítica frase.

"Que la fuerza nos acompañe": el mundo celebra el Día de Star Wars entre homenajes, récords y una galaxia de fans (Foto: Getty Images / Cortesía)

Origen de ‘May the 4th Be With You’, el Día de Star Wars

Pero fue hasta hace 14 años, específicamente en el 2011, que la fecha empezó a tener más auge cuando en Canadá se conmemoró y extendió por todo el mundo al punto que los creadores de Star Wars la han promovido hasta entonces.

Cada 4 de mayo los seguidores de Star Wars salen a las calles y en publicaciones en las redes sociales con vestimentas e instrumentos similares a la de los personajes de la galaxia ficticia para celebrarlo bajo la etiqueta ‘May the 4th Be With You’.

¡Feliz 4 de mayo! Hoy se celebra el Día de Star Wars con maratones, disfraces y mucha Fuerza.

Celebración de ‘May the 4th Be With You’

Para celebrar el Día de Star Wars, desde las rede sociales de la saga publicaron un video que contiene escenas y frases de las 11 películas y series que conforman la franquicia que marcó un antes y un después en el cine.

Los seguidores de Stars Wars, también hicieron los suyo con imágenes de referencia de los personajes acompañadas de la frase que cada año se apodera de las redes sociales.

