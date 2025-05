La Liendra fue condecorado por el alcalde de Tebaida: “es como ganarse un Oscar”

Varias semanas han pasado desde la eliminación de La Liendra de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ luego de pedirle al publico que no votaran por él, situación que desencadenó una ola de reacciones, pues muchos consideraron que era una estrategia para quedarse en competencia.

Tras esto La Liendra ha estado más que activo en las redes sociales y ahora ha mostrado lo que fue el recibimiento en el municipio Tebaida, en el que hasta lo montaron en el camión de bomberos para recorrer las calles de la localidad.

“¿Pueden creer que me vine a visitar a mi mamá al pueblo y el alcalde me recibió en carro de bomberos? Porque representamos a Tebaida en La casa de los famosos. Me tienen acá reina dando picos. Esto es de lo más grande que le pueden hacer a uno en el pueblo, ¿que lo suban a uno al carro de los bomberos? Esto es como ganarse un Oscar”, dijo La Liendra.

La Liendra mostró lo que fue el recorrido que estuvo acompañado de una caravana de motocicletas, mientras que en las calles los pobladores salieron a saludarlo con carteles de recibiendo.

Más tarde, el alcalde Ricardo Alfonso Celis Rojas le dio el reconocimiento por mérito cívico con el que destacó su positividad y labor en realzar a Tebaida. La Liendra estuvo acompañado por su madre, así como de su pareja la creadora de contenido Dani Duke.

Es de recordar que La Liendra fue uno de los participantes más esperados para la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y a su llegada a la competencia formó el grupo ‘Los Lavaplatos’.

Asimismo, creó diversos personajes como el ‘reportero de la noche’ con el que indagaba sobre las tensiones que se daban durante la convivencia y en la gala. La Liendra también destacó por los conflictos con La Toxi Costeña y sus posteriores peleas con Yina Calderón.