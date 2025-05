Erika Zapata muestra su reducción de senos y genera dudas sobre el uso de IA en sus fotos

Erika Zapata hace unos días compartió en sus redes sociales que se tuvo que someter a una reducción de senos para mejorar su calidad de vida y salud física. En dicho video, mencionó "Cambió mi vida, medio una segunda oportunidad, por eso estoy tan contenta en el día de hoy, yo tenía una patología, una enfermedad que se llama gigantomastia o hipertrofia virginal de los senos, es cuando uno tiene los senos muy grandes y eso genera muchos problemas en mi autoestima durante muchos años. Hasta que un día dije que ya no más, que quería ver mejor, me quería vestir como siempre había querido (…) Me operó el día jueves y miren, estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré“.

Días después de dicho procedimiento, que le llegó a costar los $8.000.000 y los $20.000.000 de pesos colombianos, generó dudas entre los internautas.

Erika Zapata desata dudas sobre su reducción de senos

En las más recientes publicaciones, Erika Zapata mostró los resultados de dicha reducción de senos con un video y una fotografía bastante particulares, ya que en dicha publicación, hubo quienes le comentaron: “Es la misma mujer? No le creo“, ”¿Eso es IA?, “Esa no es ella No es tan

mostrona.

A pesar de que hubo personas que creyeron en estas imágenes, hubo quienes la felicitaron por arriesgarse a realizarse este cambio por el bienestar de su integridad física y autoestima. Si bien Erika no se ha pronunciado sobre la veracidad de las imágenes, muchos la siguen apoyando más allá de su aspecto físico, ya que la han visto crecer profesionalmente con sus ocurrencias en la pantalla del noticiero de Caracol y en el programa de la madrugada La finca de hoy.