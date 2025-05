Así luce actualmente Paulo Laserna, presentador de ‘Quién quiere ser millonario’

En el 2005 un reality llamado ‘Quién quiere ser millonario’ llegó a la pantalla de los colombianos a través de Caracol, donde diferentes participaban, y, según sus conocimientos, respondían y a medida que iban acertando, iban acumulando cierta cantidad de dinero. Uno de los extra de este reality eran las ayudas, ya que el participante podía recurrir a ellas para descartar algunas opciones, y dar con la correcta en el caso que hubiera alguna duda. Las aydas que existía, eran: 50/50, llamada a un amigo y votación del público.

El último episodio de ste reality llegó a su fun en 2009, durando cerca de cuatro años al aire.

¿Cómo se ve actualmente Paulo Laserna?

Actualmente, Paulo Laserna tiene 73 años de edad, y si bien se encuentra alejado de las pantallas de televisión, sigue realizando entrevistas que difunde en sus redes sociales. Su más reciente entrevista fue al jurado de ‘Yo me llamo’ Rey Ruíz sobre la situación sociopolítica que vive su natal Cuba.

En la entrevista publicada hace tan solo unos días, se ve a Paulo ya con más edad, y con su cabello canoso. Actualmente su perfil de Instagram cuenta con cerca de 4.000 seguidores.

¿Cuántos hijos tuvo Paulo Laserna?

El recordado presentador de Caracol llegó a tener dos hijos, Juan Paulo y Diego Laserna Arias. Por una parte, Juan Paulo es productor de cine, y ha hecho parte de producciones como Las malas lenguas, Not My Name y El vivo vive del bobo, mientras que Diego Laserna se ha dedicado a la política, ya que llegó a ser asesor de la senadora Angélica Lozano y gerente de campaña de la congresista Juanita Goebertus.