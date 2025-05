¿Terminaron? Feid no estuvo presente en la premier de Karol G, pero hizo una confesión sobre su relación actual

Karol G sigue dando de que hablar y más luego del lanzamiento de su documental ‘Mañana fue muy bonito’ en donde recopila toda su experiencia como artista y la gira por diversos estadios que lideró junto a su equipo; la cantante aprovechó el momento para hablar de sus futuros lanzamientos y aunque Feid no estuvo durante la alfombra le mandó un amoroso mensaje.

Feid estuvo en la alfombra de los premios ASCAP 2025, que reconoce al trabajo de los compositores como Feid y Karol. Durante la alfombra roja, le preguntaron al cantante paisa sobre su relación y los rumores del final de su amor, a lo que Feid respondió que sigue muy enamorado y que gran parte de las canciones que escribe son dedicadas a ella.

Al parecer la pareja está más estable que nunca, con una relación sana y varios proyectos personales a futuro como lanzamientos de albúmenes que pueden llegar con algunas colaboraciones.

Karol G habló de su relación con Anuel

La cantante paisa ahora está muy enamorada y disfrutando de su amor con Feid, pero una de sus relaciones más memorables fue con el puertorriqueño Anuel AA; aunque nunca dio detalles de su ruptura, para muchos fue evidente lo mucho que la afectó y que la cambió salir de esa relación, que ella misma señaló como tóxica.

En un clip del documental, “fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba que me iba a morir, sentía que como persona no tenía el valor, no podía ver el éxito o la grandeza. Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a hacer capaz de salir, pero yo sentía todo el rato que estaba sufriendo”, afirmó la cantante.

Este 8 de marzo, el documental estará en Netflix y desde ya muchos de sus seguidores creen que esta será una experiencia cercana a la artista.