“No quiero volver a esa casa llena de fantasmas”: Gustavo Petro contó la razón por la que no quiere volver a la Casa de Nariño

En medio de la conmemoración por el día del trabajo, la fuerzas políticas y aliadas de Gustavo Petro, convocaron a una serie de protestas con el objetivo de apoyar la reforma laboral que será puesta a debate con una consulta popular. El presidente Gustavo Petro ha estado afirmando que quienes voten en contra de “los derechos del pueblo” no deberían ser considerados para la reelección y además, destacó la razón por las que no quiere someterse a un segundo mandato.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Aunque la Plaza de Bolívar pide a gritos la reelección, Petro aseguró que no la quiere ¿Cumplirá o se hará el ‘loco’?

El presidente Gustavo Petro habló en medio de su discurso que no quiere ser volver a electo y una de las razones es la casa presidencial, conocida como La Casa de Nariño, el mandatario colombiano afirmó: “No me gusta el reelegirme. ¿Cómo me van a meter en la tortura de ir a esa casa otra vez (Casa de Nariño)?, esa de cuartos fríos, llena de fantasmas de todos los pecados que por allí han pasado. No quiero esa tortura”.

Además, el mandatario no dudó en expresar su contundencia a los senadores que detracten esta reforma en las votaciones, siendo enfático que deben revelarse los nombres de quienes voten en contra: “El ladrón juzga por su condición, ellos creen que entraremos con una estampida. No señores, nosotros somos respetuosos de la dignidad humana, los respetamos porque son seres humanos, pero no somos pendejos”.

¿Cuáles son las preguntas de la consulta popular?