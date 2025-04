Karol G expreso su emoción por la premier de su documental que será en Medellín: “No puedo dormir”

Karol G sigue consolidándose como una de las artistas más influyentes de Colombia, durante años la paisa ha trabajado fuertemente en su carrera musical. En los últimos meses, ha estado ausente de la música, pero ha hecho presencia en eventos benéficos y también para inaugurar su complejo de restaurantes en Medellín, los cuales son Carolina, Provenza y El callejón del gato.

Por otro lado, después de varios días sin dar ninguna señal en sus redes, apareció para dar la noticia de la llegada de su documental: “Mañana fue bonito”, el próximo 8 de mayo a través de Netflix.

¿Cuándo es la premier del documental de Karol G?

Si bien el documental se estrena a principios de mayo, la premier se llevará a cabo este miércoles 30 de abril en la ciudad de Medellín. Lugar en el que hará presencia ‘La Bichota’ y tendrá una gran variedad de invitados, desde celebridades hasta un gran grupo de sus fans.

Ante el gran evento, Karol posteó una historia en la que expresa su emoción por este hecho tan importante en su carrera. “3:31 AM ... No puedo dormir (…) Me siento nerviosa, ansiosa, feliz, agradecida y MUY emocionada... porque este proyecto tiene mucha alma, historia y verdad. Y qué regalo poder compartirlo por primera vez en casa. ¡Empieza la cuenta regresiva para que todos puedan verlo!! MAÑANA FUE MUY BONITO”

Karol G y su labor social con La Fundación con Cora

La Fundación Con Cora, creada por la cantante Karol G en 2021, es una organización sin fines de lucro dedicada al empoderamiento de mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad en Colombia y otros países de Latinoamérica. La artista ha utilizado su plataforma para inspirar a jóvenes y mujeres de todo el mundo, demostrando que el éxito puede ir de la mano con la solidaridad. Su labor filantrópica y su carisma la han convertido en un referente no solo en la música, sino también en el ámbito social.