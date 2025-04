La ‘Jesuu’ se sinceró sobre su sexualidad y confesó que se enamoró de mujer participante de ‘La Casa de los Famosos’

Luego de una nominación polémica, la Toxicosteña tomó la decisión de volver a incluir en el programa de ‘La Casa de los Famosos’ a La Jessu, la participante que ya había sido eliminada luego de que no diera lo que muchos esperaban de ella dentro del reality; ahora frente a las cámaras ha confesado que tuvo varios gustos en su primera estancia dentro del reality.

Aunque pocas veces la Jessu ha hablado en sus redes sociales de sus parejas sentimentales, siendo muy precavida al publicar su vida sentimental; sin embargo, en esta oportunidad ha sido más abierta para confesar que hace parte de la comunidad y que llegó a sentir gusto por sus compañeras del reality.

Se trata de La Toxi Costeña, la influencer costeña que con sus canciones se ha viralizado en diversas oportunidades en sus redes sociales; al parecer en un punto de la competencia y luego de hablar en distintas oportunidades de temas profundos con la influencer, La Jessu habría desarrollado sentimientos por la otra influencer y además confesó, que llegó a enamorarse también de Melissa Gate.

“Te lo digo de corazón, yo me enamoré de vos, yo te lo digo, cuando estábamos aquí… Me daban celos cuando estabas con Chris”, afirmó la influencer a la Toxi Costeña.

¿Quiénes son los hijos de la Toxi Costeña?

En su línea de vida, sorprendió a muchos comentando que tiene dos hijos que han cambiado su vida desde su llegada, la influencer comentó ante las cámaras que su vida familiar era algo desordenada y razón por la que tiene una relación muy cercana a sus hijitos: “Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida”.

En una entrevista previa a su ingreso, comentó que su hijo tiene 15 años y su hija menor 9 años de edad; la participante compartió que estar alejada de sus hijos es una de las cosas más difíciles de estar en el reality de RCN. Aunque no comparte mucho contenido en sus redes con sus hijos, los tiene muy presentes en el reality.