Hijo del Charrito Negro, rompió el silencio y aclaró que pasó en el accidente que sufrió su padre

En la tarde del 28 de abril se reportó que El Charrito Negro, cantante de música popular, tuvo un accidente en su caminioneta en Tuluá, Valle del Cauca, dejando tres personas heridas. En seguida, La Policía Nacional hizo presencia en el lugar junto a algunas ambulancias para atender la situación, en la que lo primero que se especuló fue que el cantante iba bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, el Charrito fue trasladado a un centro asistencial, para evaluar su estado de salud, pero también para hacer certificar que no conducía bajo los efectos del alcohol. En las imágenes que captaron las personas que se encontraban en el lugar, se logró observar que los vehículos afectados tuvieron graves daños por los choques.

Las personas implicadas fueron algunos conductores de motos y un peatón que también fueron remitidos a hospitales. Finalmente, el informe de la policía confirmó que el cantante no se había alcoholizado antes de conducir.

¿Cuál fue la declaración del Charrito Negro y su hijo?

En el caso del cantante, no ha publicado nada en sus redes sociales, pero uno de sus hijos, Alexander González, uso su cuenta personal para esclarecer la situación. Mediante sus historias, se ve al Charrito en lo que sería un hospital, donde cuenta que venía de Armenia a pagar algunas cosas en Tuluá y que dejó el carro un momento con uno de sus empleados.

Al subirse al vehículo, el Charrito indicó que el carro se enloqueció y que este es automático, pero que realmente no sabe qué sucedió. Además, expresó que no había posibilidad de que estuviera tomado, debido a que es diabético y que ya no puede beber alcohol.

El cantante dijo fue una falla mecánica realmente grave y que ojalá sus seguidores no pensar nada negativo, porque el aprecia mucho su público en la ciudad vallecaucana.