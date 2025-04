Andrés Cepeda vuelve a casa con ‘Bogotá‘, un álbum que dialoga con su pasado sonoro

Lluviosa, caótica, loca, interesante y difícil, así define Andrés Cepeda a Bogotá en su esencia más pura, pero sin duda, también recuerda aquellos lugares en los que crecido y construyó lo que hoy es a nivel artístico y personal. Desde el fondo de su corazón, Cepeda saca a flote una vida cultural extraordinaria, con paisajes encantadores para muchos, un clima especial y una combinación de personas de diferentes lugares de Colombia y el mundo que le dan el toque peculiar a su querida Bogotá.

Con una carrera construida de más de 25 años, Cepeda vuelva a sorprender a sus fans desde sus inicios con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Bogotá‘, un evidente homenaje a su casa, a la ciudad que confío en su talento y lo llevó a alcanzar el éxito en un primer momento, bajo la banda ‘Poligamia’, donde el rock era el protagonista y luego en 1999 con su primer álbum como solista y en conversación con Publimetro nos contó cada uno de los detalles de este nuevo proyecto.

“Yo he tenido la oportunidad de crecer con Bogotá y de hacer de este escenario, el marco de muchísimas experiencias personales y de música, entonces finalmente decidí que quería hacerle un álbum completamente dedicado a ella, a contar las historias mías que están enredadas en todas estas calles, bares, lugares y que son las de muchas personas que han vivido o han visitado Bogotá”.

Pero, como para cualquier artista, la inspiración debe estar más que presente en cada una de sus canciones, donde llevó a Cepeda a recordar su infancia, su familia, los altos y bajos no solo en la música, sino a nivel personal y como cada momento sirvió de inspiración para consolidarse como artista, dejando un poco de sí a lo largo de estas, pero también tomándole como impulso al ver el camino recorrido, siendo este un sueño más que cumplido para él.

“Desde hace muchísimos años me lo soñaba y desde hace mucho tiempo quería hacer esto, de alguna manera he venido haciéndole música a Bogotá, pero no me había concentrado en hacer un álbum completo con ella, es algo que quería hacer hace tiempo y que el año antepasado empecé a concretar y decir, bueno, vamos a hacer un álbum solo de canciones, solo sobre Bogotá y con un punto de vista de alguien que nació y creció aquí”.

Este nuevo álbum ‘Bogotá’ consta de 14 canciones y en medio de cada uno de estos temas el artista busca reflejar no solo la esencia de Andrés Cepeda desde la integración de géneros como el jazz y el pop , sino también hacer un viaje sonoro en el que sus verdaderos fans lograrán vincular sus primeras canciones con las que hacen parte de este álbum.

“Hay unas referencias como unas relaciones, unas correspondencias entre unas canciones y otras. Por ejemplo, la canción que lanzo con Manuel Medrano, tiene como una correspondencia con ‘Me voy’. ‘El Café’ tiene una correspondencia con ‘Fue solo amor’, que era de Poligamia, y así cada canción en este álbum en particular, tiene un vínculo con alguna canción mía del pasado. Lo hicimos muy adrede, como que el que es muy fan y conoce bien la discografía va a decir, ah, esta canción está pegada con esta, esta canción tiene que ver con la otra. Eso es una cosa que se hizo muy a propósito, buscando hacerle cosquillitas en la cabeza a ese fan”.

El llegar a este punto de composición e interpretación no fue fácil, ya que el resultado de tantos meses de esfuerzo trajo como frutos la creación de 19 canciones, pero solo 14 hacen parte de ‘Bogotá‘, el cual le permitió volver a aquellas calles recordadas, pero poco transitadas en los últimos años

“Este álbum tiene muchos matices, en el lugar donde uno vive, crece, aprende, se enamora, fracasa, tiene felicidad, tristezas, problemas, alegrías y eso es lo que quiero tratar de reflejar en este álbum, que habla en este caso dentro de este marco, que es el que me tocó a mí, que es mi ciudad Bogotá. Simplemente, volví a recorrer nuevamente la ciudad, visitar muchos lugares que para mí son muy importantes, visitar mi propia memoria y mis archivos fotográficos y las cosas que he escrito y mis propias canciones y mis diarios y empezaron a salir y a brotar una cantidad de recuerdos que se pudieron convertir en canción.

Entonces, no sé, visitando el centro, caminando por la séptima, visitando los parques, yendo a bares a los que no iba hace mucho tiempo, encontrándome con gente que no había hace un rato, reconectándome un poquito con esa cotidianidad de la ciudad, fueron apareciendo todos esos recuerdos que fueron dando vida a cada una de las canciones del álbum”.

A pesar de que Cepeda es el compositor de cada una de estas canciones, también buscó darle un sabor especial a varias de estas, contando con la colaboración de diferentes artistas: “Hay ciertas canciones que le dicen a uno que necesitan una colaboración de tal o tal manera. Ahí es donde uno dice, esta canción me la imagino con cierta persona, me la imagino con tal o tal. Entonces en este álbum está la canción que hicimos con Los Ángeles Azules, está la canción que hicimos con Manuel, otra que hicimos con un artista mexicano que se llama Andrés Obregón, una que hacemos con Luis Fonsi y una que hacemos con Morat”. Y aunque para muchos resulta complejo la elección a la hora no solo de la interpretación, sino del sentir de la canción, el bogotano tuvo claro que quería hacer sentir a sus fans con estos temas:

Más allá de ser su decimoquinto álbum, Andrés Cepeda deja claro que es uno de los mejores musicalmente hablando, donde la emoción al ver este proyecto materializado resulta evidente, dejando la vara alta frente a lo que vendrá para el artista en los próximos años: “Me lo he disfrutado demasiado, solo espero que la gente lo reciba y me den la excusa para hacer otro nuevo, porque no se puede parar, hay que seguir haciendo música”.

Si bien, el talento del bogotano resulta indescriptible, añade que el éxito detrás de su carrera está encaminado al estar latente en quienes siguen su música y por supuesto, ante las nuevas generaciones que se enamoran con su sello de romanticismo y versatilidad.

Lo que resultó imposible fue el no referirnos a su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campin, siendo un nuevo hito en su carrera y el cual llevó a cabo en el mes de diciembre, pero a tan solo meses de su gran aparición Cepeda regresa, pero esta vez al Teatro Julio Mario Santodomingo con su ‘Big band’: “No me imaginé que la gente quisiera volver a vernos tan pronto en un concierto después del Campin, porque íbamos a hacer la grabación de un próximo álbum en el formato de ‘Big Band’, entonces íbamos a hacer uno o dos shows para grabarlos y de ahí sacar lo que sería el álbum, pero la gente empezó a comprar las boletas, así que aprovechamos que había unos días que el teatro tenía libres y logramos ocupar los cinco días que nos ofrecieron, la gente agotó rapidísimo las boletas y es un concierto que vamos a grabar y el resultado de esa grabación va a ser un disco que vamos a lanzar antes de que se acabe este año”.

Lo que quiere decir que la música ni las sorpresas paran para los fans del bogotano, pues antes de que finalicé el 2025 llegará con una nueva propuesta musical, pues cabe recordar que el formato de Cepeda, más conocido como ‘Big band’ llegó por primera vez a los escenarios en el 2015, es decir, hace una década enfocándose principalmente en los boleros y recordar aquella época de los años 50. Finalmente, el artista le reiteró a Publimetro que seguirá moviéndose y promoviendo cosas, nueva música y conectando con el público en cada composición y narrativa musical.

Las imperdibles de Andrés Cepeda de su nuevo álbum ‘Bogotá‘:

A la hora de realizar un álbum uno básicamente escoge las que más le gustan, en las que se siente más representado, estás más lindas su melodía, estás más lindas su letra, esta me acuerda de cosas más importantes que la otra. Entonces uno va haciendo ese filtro y esas canciones que se quedan y en este álbum tengo varias favoritas: