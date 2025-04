¿Qué es lo más reciente de las bandas de Monsters Of Rock 2025?: Una Celebración Épica del Metal

El Monsters Of Rock está a punto de hacer temblar nuevamente el suelo colombiano en su segunda edición, prometiendo ser uno de los eventos más memorables en la historia del metal en Latinoamérica. Este festival, que reúne a titanes de la música pesada, presenta un cartel que combina la experiencia de leyendas internacionales con el talento local más destacado.

Las Bandas Nacionales: Orgullo Colombiano

Krönös: 40 Años de Metal Caleño

La escena del metal colombiano está de celebración con Krönös, la legendaria banda caleña que alcanza cuatro décadas de trayectoria musical. Su participación en el Monsters Of Rock marca el inicio de una serie de celebraciones que culminarán con un concierto especial en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. La evolución musical de Krönös se refleja en su discografía reciente, desde su álbum “Todo estará bien” (2018) hasta sus últimos lanzamientos, incluyendo el emotivo sencillo acústico “Volver a empezar” (2024). La banda ha mantenido su relevancia adaptándose a los tiempos sin perder su esencia metalera, fusionando elementos tradicionales del género con innovaciones sonoras que han cautivado a nuevas generaciones.

Darkness: La Voz del Thrash Bogotano

La capital colombiana estará representada por Darkness, que celebra 35 años de carrera con un sonido más potente que nunca. Su más reciente obra, “Inhumanidad” (2023), demuestra la madurez de una banda que ha sabido canalizar las preocupaciones contemporáneas en riffs demoledores. El álbum aborda temas como la alienación digital y las consecuencias sociales de la pandemia, estableciendo un puente entre el thrash clásico y las inquietudes actuales.

Las Leyendas Europeas

Europe: Los Eternos Rockeros Suecos

Los maestros del hard rock de Väsby llegan con “Walk The Earth” bajo el brazo, aunque su legado trasciende cualquier lanzamiento reciente. Europe ha evolucionado desde sus días de "The Final Countdown“, desarrollando un sonido más maduro y profundo sin perder su capacidad para crear himnos memorables. La banda promete un setlist que equilibra sus clásicos atemporales con material nuevo, demostrando por qué siguen siendo referentes del género después de cuatro décadas.

Scorpions: El Desafío de la Adversidad

La situación de Scorpions genera especial atención debido a los recientes problemas de salud de Klaus Meine. A sus 76 años, el vocalista enfrenta una laringitis que ha puesto en jaque algunas presentaciones recientes. Simultáneamente, el baterista Mikkey Dee se recupera de complicaciones médicas serias. A pesar de estos obstáculos, la banda alemana mantiene vivo el espíritu de su último álbum "Rock Believer" (2022), recordándonos por qué son considerados pilares fundamentales del metal y el hard rock.

Judas Priest: Los Dioses del Metal Británico

Judas Priest llega en un momento excepcional de su carrera. Su álbum "Invincible Shield" (2024) ha sido aclamado como una obra maestra moderna, demostrando que las leyendas del metal pueden seguir siendo relevantes y contundentes. Rob Halford, el autoproclamado Metal God, continúa deslumbrando con su poderosa voz. La celebración del 35 aniversario de "Painkiller" añade un elemento especial a su presentación, prometiendo un espectáculo que combina la nostalgia con la vigencia actual de la banda.

Opeth: La Evolución del Metal Progresivo

Los suecos de Opeth representan la vanguardia del metal progresivo. Su nuevo álbum conceptual "The Last Will And Testament" marca un retorno a las raíces más pesadas de la banda, con Mikael Åkerfeldt retomando las voces guturales que los caracterizaron en sus primeros años. La incorporación del virtuoso baterista Waltteri Värynen inyecta sangre nueva a una banda que nunca ha dejado de evolucionar.

El Impacto Cultural del Festival

El Monsters Of Rock 2025 no es solo un festival más; representa la consolidación de Colombia como destino importante para los grandes eventos de metal. La combinación de bandas legendarias internacionales con representantes del metal nacional crea un puente generacional y cultural que fortalece la escena local y proyecta al país en el circuito mundial del género.