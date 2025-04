“Te mirabas con él”: Mateo armó fuerte escena de celos a Norma Nivia en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 91 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ los participantes tuvieron una fiesta hawaiana que es la antesala a la eliminación en la que uno de los siete nominados, entre los que están Mateo ‘Peluche’ y Norma Niivia, abandonarán el reality de RCN.

La música estuvo a cargo de Martha Isabel Bolaños, Rikarena y Pasabordo, y precisamente ha sido un integrante de estos últimos el que desató una escena de celos de Mateo ‘Peluche’ Varela hacia Norma Nivia.

Escena de celos de Mateo de Norma Nivia

Gabo de Pasabordo interpretaba ‘Quisiera’ y como parte del show, tomó la mano de Norma Nivia, le cantó y brindó con ella, lo que desencadenó la rabia de Mateo ‘Peluche’ desde un lado, quien minutos más tarde no dudó en reclamarle.

Sin embargo, no se quedó allí, pues tiempo después, a la hora de irse a dormir la actriz se quedó esperando para sostener una conversación, pero Mateo seguía más que molesto y se refirió de manera fuerte a la situación.

“No me interesa escuchar eso, flaca. Simplemente tú te mirabas con él, y yo estaba al lado… Y a mí no me interesa. Y yo sé muy bien lo que me gusta y lo que no, y no me gusta para nada. Y solamente eso tumba todo lo bonito que he construido contigo, para que sepas. Puede ser lo que sea, pero yo vi que te mirabas con él, y yo estaba al lado tuyo, y no eran miradas normales, él te estaba coqueteando y tú sabes que te estaba coqueteando, a mí me respetas, eso se sintió bastante feo”, dijo Mateo ‘Peluche’ a Norma Nivia.

Gabo de Pasabo rompe el silencio sobre los celos de Mateo con Norma

Seguidamente le dijo que no quería hablar más, cada quien durmió en su cama, pero ahora ha llegado la versión de Gabo de Pasabordo quien rompió el silencio al ver la reacción de Mateo ‘Peluche’ con Norma Nivia.

“Le canté en ‘Quisiera’ un pedacito y yo nunca pensé en mi vida que Mateo fuera a hacer este escándalo, inclusive me dijo ‘Cantinflas’. Realmente, al man le falta seguridad, porque nosotros no hicimos nada”, dijo Gabo de Pasabordo.