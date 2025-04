Alina Lozano y Jim Velásquez relacionaron su noviazgo con el de Carolina Cruz, ¿la edad no es problema?

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de la esfera digital, pues además de contar con una diferencia de edad de 30 años, no solo han hecho visible cada uno de los detalles de su relación, sino también de su matrimonio durante el mes de noviembre del 2023. Sin embargo, aún existen quienes aseguran que su unión simplemente se trata de contenido juntos y por ende, siento y buenos ingresos.

Si bien, el contenido de ambos se enfocaba en supuestas diferencias entre ellos, embarazos y hasta infidelidades, recientemente y debido a las críticas que se siguen presentando, Alina y Jim volvieron a aparecer por medio de sus redes sociales, donde tomaron algunas de las declaraciones por parte de Carolina Cruz en medio de una entrevista, donde aseguró: “Cuando yo empecé a salir con él, nunca me imaginé que esto fuera algo serio. Yo dije aquí no va a pasar nada porque él tiene 33 años y yo 45, yo le llevo 12 años, entonces yo dije nunca he sido con alguien menor que yo, seguro pasamos rico y no será nada serio (…)

Nunca me imaginé que fuera algo tan serio, había salido de una separación, estaba super dedicada a mis hijos, entonces como que nunca lo vi venir", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz.

Además de ser parte del mismo video, reaccionando con diferentes muestras de cariño y también de sorpresa, la pareja aseguró: “No somos los únicos”. Cabe resaltar que a pesar de las críticas que puedan llegar a recibir, también varios usuarios les han reiterado su cariño durante cada una de sus apariciones.

¿Quién es el hijo de Alina Lozano?

El actor Mijail Mulkay, expareja y padre del hijo de Alina Lozano, ha sido el encargado de revelar más detalles de la vida de su hijo adolescente, puesto que en la información que ha detallado en redes sociales, Samuel es un músico que llena de orgullo a la familia.

Por su parte, Alina Lozano no suele compartir contenidos con su hijo, pero sí ha comentado en algunas entrevistas que su hijo heredo el talento para la actuación de sus dos padres.