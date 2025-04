Yina Calderón afirmó que “le sacaría la pistola” a la Jessu fuera de ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos sigue dando de que hablar y más luego de la noche de nominación en la que hubo participantes expulsados. Yina Calderón es una de las participantes más polémicas del concurso por sus comentarios y la convivencia con los demás participantes, en esta oportunidad y tras el reingreso de La Jessu, tuvo una dura pelea que casi llega a los golpes.

La Jessu, aunque tuvo una relación bastante cercana a Yina durante su primera estancia en el reality, luego de su salida demostró estar a favor de Melissa y en contra de las actitudes de Yina, cosa que cuando entró no dudó en confrontarlo: “Yina te voy a decir algo, hay algo en ti que admiro y es como puedes dormir tranquila teniendo dos caras, te voy a pedir encarecidamente que el tiempo que yo esté en la competencia no me dirijas la palabra bajo ninguna circunstancia, ok y como desde que yo estaba nadie te podía decir nada por qué ya era guerra declarada, entonces o usted me saca a mí o yo la saco a usted, listo. En definitiva, vos no sos amiga de nadie, fingidora".

Luego de la pelea, contándole al Flaco Solórzano que su reacción a la discusión “No le dio miedo que yo le cascara. No, pero yo soy más agresiva, maestro. Acá porque no puedo, pero afuera le voy sacando la hijue%&a pistola del carro”, cosa que ha dejado muy molestos a varios televidentes.

¿Yina Calderón sabe que Epa Colombia está en la cárcel?

Fuentes cercanas al reality han revelado un protocolo especial que se implementará cuando Yina Calderón deje la competencia, ya sea por eliminación o decisión propia. Para proteger la estabilidad emocional de Epa Colombia, se ha establecido que ningún miembro del equipo de producción ni compañero de concurso podrá hacer mención alguna sobre el caso de Yina ni proporcionarle información al respecto. Esta delicada tarea recaerá en una psicóloga contratada específicamente por el canal.

Esta profesional será la encargada de comunicar la situación a Epa Colombia de una manera controlada y sensible, brindándole el apoyo emocional necesario y la orientación profesional adecuada para afrontar las implicaciones de la ausencia de Yina en su proceso de reintegración al mundo exterior.