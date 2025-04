Taliana Vargas, esposa de Alejandro Eder, viajó hasta el Vaticano para despedirse del Papa Francisco, “tres horas de fila”

Una de las noticias que ha conmocionado al mundo tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, luego de enfrentar en los últimos meses algunas complicaciones de salud. A pesar de su deceso, las diferentes muestras de cariño han estado más que presentes tanto en las redes sociales, como quienes tienen la oportunidad de darle la última despedida desde el Vaticano.

Tal fue el caso de Taliana Vargas, una reconocida exreina de belleza, actriz, presentadora y la actual primera dama de Cali, ya que su esposo es Alejandro Eder. Desde hace varios años, por medio de sus redes sociales, la samaria se ha encargado de evidenciar su fe, siendo partícipe de diferentes eventos religiosos, siendo una muestra clara de su devoción.

Ante el fallecimiento del Papa Francisco, confirmado el pasado 21 de abril, Taliana no dudó en viajar hasta el Vaticano, con el fin de dar una oración por él desde este religioso lugar y por supuesto, despedirlo de manera oficial. Teniendo en cuenta que hace un tiempo tuvo la oportunidad de charlar con él e incluso cuenta con una foto juntos.

En medio de sus apariciones a través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza aseguró: “tres horas después acá seguimos en la fila para despedirnos de ti Santo Papa Francisco”, evidenciando así el alto número de personas que al igual que ella, deseaban despedirse del pontífice.

“Acá la puerta Santa, no entro sola, entra conmigo toda Colombia (…) A tus pies Santo Papa dejo las intenciones de todos los que me escribieron por redes (…) Gracias Dios mío por permitirme ser un instrumento de tu amor y traerme hasta acá. Lo que dices, lo que amas y lo que entregas, no se borra cuando te vas”, añadió Taliana Vargas en otra de sus apariciones mostrando algunos espacios del Vaticano.

¿Cuántos hijos tiene Taliana Vargas, esposa del alcalde Alejandro Eder?

Taliana Vargas, luego de su matrimonio con Alejandro Eder, le dio la bienvenida a sus dos hijos. La primera en llegar a la familia fue Alicia, quien nació en el año 2019 y actualmente tiene seis años. Mientras que año más tarde nació Antonio, que está próximo a cumplir sus cuatro años de edad.