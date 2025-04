Conozca a la imitadora de Erika Zapata en Blu Radio

Erika Zapata se ha convertido en una de las joyas de Caracol gracias a su personalidad y espontaneidad por la manera en la que narra las noticias de su natal Medellín. Un ejemplo reciente de ello, fue su cubrimiento sobre los conciertos de Shakira en Medellín, donde salió hasta caracterizada en las pantallas de los colombianos.

Gracias a su popularidad, ya no solo existe una, sino dos imitadoras de la periodista antioqueña.

¿Quién es la imitadora de Erika Zapata?

Inicialmente, María Auxilio Álvarez, una de las imitadoras más conocidas del país, y parte del equipo de Sábados Felices, fue la primera en llegar a imitarla en la televisión, quien lleva imitando a la periodista desde hace cinco años. Pero ahora, se le suma otra imitadora.

Se trata de Lorena Reina. Si bien no es periodista, hace parte del dinámico equipo de Voz populi de Blu Radio. Lorena se dedica a la actuación, presentación, doblaje e imitación de diferentes personajes. Aparte de imitar a Erika Zapata en el programa mencionado, Lorena ha imitado a Melina Ramírez de Yo me llamo, Francia Márquez, entre otras personalidades públicas.

¿Por qué Erika Zapata no tiene pareja?

Erika ha revelado las razones por las que se ha alejado de las relaciones sentimentales y no tiene interés en conseguir pareja, afirmando que por el momento no ha conocido al amor de su vida, pero en X reveló que está dispuesta a conocer personas, además de dar sus estándares para iniciar una relación. Erika afirmó: “El día que me enamore de alguien, será de alguien inteligente, que yo admire, buena gente, que se esfuerce por mí, que sea gracioso, auténtico, exitoso en su labor, color canela, que no supere los 37 años, delgado, sonrisa hermosa y alto”.