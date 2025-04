Claudia Bahamón, de ‘MasterChef Celebrity’, explicó la inesperada historia detrás de su nuevo tatuaje

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de cocina que está presente durante las noches colombianas del Canal RCN, buscando encontrar al mejor cocinero de la temporada entre actores, cantantes y comediantes reconocidos en la industria del entretenimiento. Además de contar el grupo de jurados como lo son Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Belén Alonso, sin dejar de lado la presentación de Claudia Bahamón.

La presentadora del ‘reality’ de cocina en los últimos meses ha dado de que hablar, luego de que saliera a la luz un posible nuevo romance entre quien fue su esposo alrededor de 19 años y una desconocida mujer.

A pesar de la serie de reacciones y dudas por parte de sus fans, Claudia ha optado por guardar silencio frente a este tema, enfocándose así en sus diferentes proyectos tanto fuera como dentro de la televisión colombiana, donde si cuidado y preservación del planeta están presentes en cada una de sus apariciones.

Ahora, luego de más de un mes del mencionado escándalo, la presentadora volvió a aparecer en sus redes sociales con un nuevo tatuaje contando la historia detrás del mismo y por ende, su amor por la tierra en el día de su conmemoración: "𝐅𝐞𝐥𝐢𝐳 𝐝𝐢́𝐚, 𝐆𝐀𝐈𝐀 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚. Me gusta contemplarte. Cuando cierro los ojos y pienso en ti, no veo fronteras. Veo montañas que respiran, mares que laten, bosques que susurran secretos. Te respiro, te siento, te huelo, te pruebo, te admiro, te honro, me inspiro, y siento una gratitud profunda por todo lo que me das sin pedir nada a cambio. Eres más que el lugar donde vivimos.

Eres madre, eres guía, eres milagro diario que a veces olvidamos mirar. Hoy quiero decirte, gracias. Y también quiero invitar a quienes están leyendo este post a que te pongan en el centro de su vida. Que te vean como parte de sí mismos. Y que entiendan que cuidarte es cuidarnos. Amarte es sobrevivir. Sueño con la idea de que todos puedan ver lo mismo que yo: una Tierra viva, hermosa, que merece ser protegida. Te llevo tatuada en mi piel", fueron las declaraciones que añadió Claudia Bahamón en compañía de algunas imágenes.

¿Cuántos hijos tiene Claudia Bahamon, de ‘MasterChef Celebrity’?

Claudia Bahamon tiene dos hijos que son fruto de su matrimonio con Simon Brand. El mayor de la familia es Samuel, quien estaría sobre sus 17 años de edad, mientras que Lucca tendría 14 años de edad.