Llueven comentarios hacia Miguel Polo Polo al compartir fotos con quien sería su novia, ¿no le creen?

Miguel Polo Polo, nacido en Cartagena el 28 de febrero de 1996, es un administrador público y político colombiano. Actualmente, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia para el periodo 2022-2026, representando a las comunidades afrocolombianas. Polo Polo ha sido un activo opositor del gobierno de Gustavo Petro, al cuestionar las decisiones que toma el mandatario y también las ideologías de su partido. Antes de su curul, fue activista político y columnista.

Este sábado, el congresista llamó la atención con un particular post que realizó en su cuenta de X junto a una misteriosa mujer. Polo Polo estaría disfrutando de la Semana Santa en Neiva, Huila, así lo compartió en su Instagram, subiendo algunas historias dentro de un yate junto a un grupo de mujeres. Sin embargo, al subir las fotos junto a su presunta pareja, dándose un beso, se llevó más de un comentario en el que dicen que parece falso y que ya debería aceptar su orientación sexual. Esto haciendo referencia de que Polo Polo es homosexual y que nada más es una fachada.

“Polo Polo, mucha tristeza me da, que por estar tu arrodillado al uribismo, te toque mostrarte como heterosexual. Espero que algún día seas libre, y abras los ojos.” “Ay no Miguel esto si es muy fingido, ya está como Neru tratando de tapar algo que no tiene nada de malo! Esto si es malo fingir”, “No acepta su origen, no acepta su raza, no acepta su orientación sexual, podrá tener dinero pero nada envidiable la vida del tipo” son algunos de los comentarios que se encuentran hacia el congresista.

Adicionalmente, los usuarios de X empezaron a hacer memes en cuanto a la foto y también señalaron que en el lenguaje corporal se notaba que realmente no son pareja.

Miguel Polo Polo renunciaría a la Cámara para lanzarse a la presidencia

Miguel Polo Polo es uno de los políticos más controvertidos de la actualidad en Colombia, que para el mes de enero expreso su intención de dejar su curul en la Cámara de Representantes para lanzarse oficialmente a la carrera presidencial de 2026. En una entrevista exclusiva con la revista Semana, el joven dirigente confirmó su renuncia al cargo y a su partido, el Partido Verde Ecologista.

En su afán de consolidar su candidatura presidencial, Polo Polo también dejó claro que no seguirá dentro de la estructura del Partido Verde Ecologista. Optará por postularse por firmas, como parte de un esfuerzo para presentar una alternativa política independiente. Aunque la situación respecto a su relación con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático aún está por definirse, Polo Polo manifestó que está dispuesto a explorar esta opción. “No me disgusta hacer parte del Centro Democrático y aspirar por esa casa política”, aseguró,