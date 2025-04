La Liendra quedó al descubierto en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ ¿se quiere ir de verdad?

Durante el día 84 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se han revelado las presuntas intenciones del participante tras su insistencia en salir del reality de RCN.

Y es que el participante ha reiterado desde hace días que cumplió con su meta que era durar tres meses en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y precisamente desde el pasado domingo 13 de abril entró a la placa de nominados por decisión de la eliminada Laura González.

La Liendra de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La Liendra regresa al cuarto de eliminación luego de haber estado en la séptima semana. El creador de contenido obtuvo 6,48 % de los votos en lo que fue la doble eliminación.

El poco porcentaje logrado por La Liendra lo llevó a llorar desconsoladamente y a cuestionarse el motivo de la baja cifra, luego volvió a eliminación en la novena semana y obtuvo 18,08 %, pero es uno de los participantes que asegura que se quiere ir y ha desatado la controversia por ello.

La Liendra llora en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Yina Calderón y La Toxi Costeña revelaron el supuesto plan de La Liendra

En una actividad que se llevó a cabo en la terraza de ‘La casa de los famosos Colombia’ Yina Calderón y La Toxi Costeña insistieron en que la intención de La Liendra no es salir, sino otra.

Con esto llegó la sección “Crudas verdades” que la hacen Yina Calderón y La Toxi Costeña, en la que indicaron que Norma Nivia no salvaría a Mateo ‘Peluche’ Varela porque solo le interesa permanecer ella.

Indicaron que La Liendra y Camilo Trujillo le hacen creer a todos que se quieren ir, pero que tras esto está que se sienten supuestamente opacados tras la llegada de Andrés Altafulla.

“El cuarto agua ve a La Liendra como el líder, el que toma las decisiones por el bienestar del grupo, que se preocupa porque todo salga bien, pero la verdad es que los puso como carne de cañón para librarse él porque ya está jugando solo y el que se vaya pues, competencia es. Le tocó sacar a los de su mismo cuarto”, dijo La Toxi Costeña. Y con esto llegó el comentario de Yina Calderón quien dijo que “la verdad es que La Liendra que no se va a ir y no se quiere ir, pero pone a los otros de carnada porque con el grupo fuego no pudo”.

En el Toxidicionario de La Toxi Costeña con Andrés Altafulla, la participante habló de la frase “salga sapo, salga rana” y para ello puso de ejemplo a La Liendra sobre lo que ha repetido en los últimos días en la competencia.

“Por ejemplo, La Liendra. Si La Liendra se va, luego de su siniestro plan va a decir allá afuera ‘gracias, Colombia, yo le pedí, yo quería salir’, pero si queda dice ‘tengo que darla toda, porque Colombia me está apoyando y me quedé porque me quieren’. Sigue creyendo que la marimonda es Micky”, dijo La Toxi Costeña.

Equipo de La Liendra se pronuncia ante “comentarios ofensivos” que ha recibido

En la pasada edición de nominación La Liendra junto a sus compañeros de cuarto se nominaron entre ellos, por lo que la habitación agua quedó en placa. Ahora, en la competencia se han dado diversas circunstancias en las que los otros participantes no les creen su intención de salir y que ha derivado en palabras fuertes. Ante esto desde las redes sociales de La Liendra se publicó un comunicado en rechazo a las situaciones que se han vivido tras su decisión con el reality de RCN.

Pleuche, Camilo, Altafulla y La Liendra de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Queremos dejar en claro que no estamos de acuerdo con los comentarios ofensivos que circulan en redes. esto es un juego, y las decisiones dentro de la casa responden a una estrategia basada en el respeto, sin groserías ni agresiones. Mauricio, como cualquier querer ser humano, siente. Lleva más de 80 días viviendo una experiencia emocionalmente intensa, y expresar cansancio o querer salir no lo hace débil: lo hace real”, se lee en el comunicado.

Comunicado del equipo de La Liendra Foto: captura de Instagram @la_liendraa

En el texto hacen hincapié en el que el equipo de agua también ha decidido enfocarse en convivir entre ellos, alejándose de actitudes y palabras que cruzan los límites del respeto.

“No se trata solo de jugar, sino de preservar la salud emocional. Como equipo, no aceptamos ningún tipo de violencia verbal, venga de donde venga. Apoyamos la buena energía, la empatía y la sana competencia. Agradecemos a quienes siguen apoyando con amor, objetividad y criterio. sigamos valorando lo positivo, el esfuerzo y la humanidad detrás de este juego”, finaliza el comunicado.