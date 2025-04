Hija de la Gorda Fabiola compartió foto de su madre días antes de partir

Se cumplen siete meses desde la partida de la Gorda Fabiola, quien falleció el 19 de septiembre de 2024. La querida humorista duró años acompañando a los colombianos en el programa ‘Sábados Felices’ y con su personalidad cautivó a todo el país, dejando una huella imborrable. En conmemoración a su partida, su hija mayor, le dedicó un post con sentido mensaje.

Se trata de Alejandra Valencia, quien es la mayor de los hijos de Posada. En las veces que habló públicamente, la mujer afirmó que la muerte de su madre la marcó bastante, pues era algo inesperado y que además se culpó por no haberla llevado antes al hospital. En esta ocasión compartió una foto inédita de días antes de la partida de la Gorda Fabiola y acompañó esta con unas sentidas palabras.

“No estaba preparada para que te fueras, no importa las circunstancias, simplemente nunca es el momento. Te quería a mi lado para siempre, aunque sé que Dios no lo hubiera permitido” expreso Alejandra, dejando ver el gran vacío que dejó su madre.

“No hay día que no piense en ti. Aún escucho tu voz y cuando miro el teléfono, solo quiero llamarte para escucharte de nuevo, que me digas todo lo que me quieres y sentir que estás al otro lado del teléfono. (...) Hoy mamá, que no te tengo a mi lado, te abrazo fuerte, porque te pienso cada día y reflexiono sobre ti, sobre mí y sobre todo el amor que me diste y me sigues dando, porque tu amor por mí es tan fuerte que jamás dejaré de sentirlo."

¿Cuándo se enfermó la Gorda Fabiola?

Desde el año 1997 llegaron las complicaciones para la humorista de Sábados Felices, esto por la diabetes, una enfermedad que la acompaño por años, pero de la que nunca permitió apagara su sonrisa. Fabiola era insulinodependiente, lo que también afectó el proceso de gestación de su hijo David Polanía. Otro de los momentos que marco la vida de la Gorda, fue cuando sufrió cuatro infartos, razón por la que tuvo que volver a ingresar al quirófano, para someterse a una cirugía a corazón abierto.

Las últimas hora de vida de la Gorda Fabiola

Polilla describió cómo fueron los últimos momentos de vida de su esposa, en el que él estuvo presente junto a los tres hijos de la humorista, para que después los médicos determinaron que su estado de salud era crítico, y con el tiempo, su respiración comenzó a debilitarse hasta el final.

“Empecé a decirle en el oído: ‘mira mi amor, yo te prometí que iba a estar contigo hasta el final y te lo estoy cumpliendo. Cuando te hice esa promesa, mira estoy contigo hasta el final’. Pudimos hacer una despedida bonita, yo sé que ella se fue muy tranquila de vernos a todos ahí alrededor de ella”, expresó el comediante para Expediente Final.