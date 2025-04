¿Ya olvidó a Melissa?, Altafulla y Karina García le subieron al coqueteo

La Casa de los Famosos sigue generando conversación en redes sociales y más luego de los acercamientos de Altafulla a Melissa, donde la influencer paisa decidió ponerle un límite al contacto físico por medio del jefe y con una conversación en donde pusieron en evidencia su amistad, pero Melissa puso algunos límites. Al parecer, el barranquillero ya se está dando por vencido con Gate y está mirando hacia otro lado.

La personalidad del cantante es bastante coqueta, por lo que se le ve que con todas las chicas fuego es muy cariñoso, pero ahora con Karina tal vez se pusieron más serias las cosas. Esta tarde, Karina y Altafulla tuvieron una charla muy coqueta que llamó la atención de los televidentes y por supuesto de sus seguidores.

Durante la charla, Altafulla le dice a Karina que se cambió de su cama para quedar al lado de él y en un momento le indica: “¿quieres estar acá abrazándome? Y que mi culito te quede así pegadito" después se ríe y Altafulla le dice que si ella quiere eso.

Pero la charla no quedaría solo ahí, en otro clip que está rondado de este momento, Karina dice que no la pueden hacer reír porque ella se enamora y que eso ya le sucedió dos veces. Por lo que Altafulla le pregunta por la posibilidad de que se “lancen” y vean que pasa, pero que él tendría que cambiar, por lo que ella lo cela. Karina dice que no es eso, sino que ella no está acostumbrada a los hombres que son tan cariñosos con otras mujeres.

Esta conversación se volvió rápidamente viral, los televidentes han estado opinando sobre la situación, diciendo que realmente hay tensión entre estos dos personajes y que a pesar de que la hija de Karina le dijo que no se metiera con ningún hombre, ella no le estaría haciendo caso.

Karina García le confesó a Yina Calderón que soñó con Blessd

Este Viernes Santo, Karina se despertó extrañando al paisa y así se lo confesó a Yina Calderón, diciendo que todavía lo quería, que aunque no está enamorada ya, recuerda todo lo que vivieron juntos, pero García evita decir el nombre del cantante explícitamente.

“Soñé con él, qué pereza, no voy a decir el nombre. Me abrazaba (risas), yo todavía lo quiero, fueron tres años” a lo que respondió Yina que si en realidad lo extrañaba o era por la posición del cantante y lo que representa. Karina finalizó diciendo que con él vivió cosas muy lindas y que ella se enamoró de él. Esto causo gracias entre los internautas que están conectados en el 24/7, por el hecho de que en estos días, el paisa ha expresado públicamente que está entusado y no precisamente por Karina.