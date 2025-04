“Todavía lo quiero”, Karina García después de confesarle a Yina Calderón que soñó con Blessd

En el comienzo de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Karina Garcia fue una de las participantes que peor la pasó, debido a problemas que traía de afuera. Uno de ellos fue su relación amorosa con el cantante paisa Blessd, quien a pesar de que es menor con ella, logró enamorarla, así lo ha contado en múltiples ocasiones.

El romance entre la modelo y Blessd duro un largo tiempo, en el que iban y volvía, de hecho Karina admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’. Este Viernes Santo, Karina se despertó extrañando al paisa y así se lo confesó a Yina Calderón, diciendo que todavía lo quería, que aunque no está enamorada ya, recuerda todo lo que vivieron juntos, pero García evita decir el nombre del cantante explícitamente.

“Soñé con él, qué pereza, no voy a decir el nombre. Me abrazaba (risas), yo todavía lo quiero, fueron tres años” a lo que respondió Yina que si en realidad lo extrañaba o era por la posición del cantante y lo que representa. Karina finalizó diciendo que con él vivió cosas muy lindas y que ella se enamoró de él. Esto causo gracias entre los internautas que están conectados en el 24/7, por el hecho de que en estos días, el paisa ha expresado públicamente que está entusado y no precisamente por Karina.

Karina García tuvo que destaparse sobre su romance con Blessd

A inicios del reality, Karina mencionó que ella nunca interrumpió la relación de Blessd y Nicole (La Suprema), por lo que explicó cómo fue que su amiga, la influencer Mariana Zapata, se metió en su relación con el cantante.

“Yo estaba enamorada de una persona y ella (Mariana Zapata) se acostó con él, no le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría. Sin embargo, la perdoné, deje que pasara el tiempo y nunca le tire, luego salió en un pódcast a dejarme por el piso, a decir que yo había sido la moza de él (Blessd), hablar tantas cosas que yo no entiendo esa niña cómo hizo para inventar tanto... yo nunca quise hablar por cuidarle la intimidad a él, primero porque yo lo amaba de verdad y él lo sabe, segundo por proteger mi privacidad y tercero porque nunca he sido una persona vengativa y por eso estoy aquí...” fueron las palabras de García.

¿Por quién está entusado Blessd?

El cantante terminó su relación con Nicole ‘La Suprema en inicios del 2024, pero recientemente se viralizó una particular foto, donde aparecía junto Jhon Jáder Durán, jugador de la Selección Colombia, en lo que sería una cena

Al parecer esto no le sentaría muy bien a Blessd, pues también salieron algunas fotos de este 15 de abril, día de cumpleaños de ‘La Suprema’, en las que al parecer estaría celebrando con el futbolista. Por lo que el cantante paisa empezó a subir algunos post como indirectas, uno de ellos fue un TikTok mostrando su brazo junto algo de licor, un emoji de corazón roto y de fondo la canción ‘Una hoja en Blanco’ de Omar Geles.