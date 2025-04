Camilo Trujillo quiere abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’ y revelan el supuesto motivo

Durante los últimos días de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ el actor Camilo Trujillo ha insistido en sus intenciones de salir del reality de RCN, por lo que pidió que no voten por él.

El actor quedó en placa luego que La Liendra lo nominó tras recibir el sobre las tentaciones con el que tenía que mandar a un compañero a la placa. Luego el pasado miércoles el equipo agua se nominó entre ellos bajo una estrategia que ha sido más que polémica.

En la reciente gala 82 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo sostuvieron una conversación con los participantes en la que les cuestionaron los motivos por lo que no quieren permanecer en el reality de RCN.

Camilo Trujillo en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Llega un momento donde a veces siento que no me estoy disfrutando las cosas, entonces eso como que también me poner a pensar mucho”, dijo Camilo Trujillo a lo que Carla Giraldo le cuestionó “¿qué te hace no disfrutar?” y Melissa Gate respondió “Altafulla” lo que generó risas en plena gala.

Por otra parte, Camilo Trujillo se sinceró con Emiro Navarro y le dijo que ya necesita el descanso, que no se trata de una estrategia, y que incluso, le iba a pedir a Laura González que lo dejara en placa de nominados. Emiro Navarro le insistió en que seguramente se ha dejado mal influenciar de La Liendra, pero reiteró que es una decisión de él.

¿Altafulla es el motivo del desanimo de Camilo Trujillo?

Entre tanto, las ‘Chicas Fuego’ hablaron del tema, pues indicaron que Altafulla con su personalidad atrapante y enérgica lo que hizo fue bajarlos a todos de inmediato, luego de estar invictos en lo que va de reality.

Camilo Trujillo y Andrés Altafulla de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Camilo está es desesperado por la presencia de Altafulla. Los desestabilizó. Eso es como cuando usted llega y usted es el rey de la fiesta, y llega una persona más. Y como ellos tenían ese ego que ellos estaban mandando y el rey de la salvación y llega Altafulla con esa esa actitud, los bajó de una”, aseguró Yina Calderón a lo que La Toxi Costeña secundó diciendo que “a Camilo lo tiene aburrido es Altafulla”.