Mini Gloria Trevi de ‘Yo Me Llamo’ rompió en llanto tras no quedar con el mentor que quería; ¿qué pasó?

Yo Me Llamo

Yo Me Llamo se sigue renovando, en esta oportunidad, para la décima temporada del concurso añadieron algunas novedades, en especial por ‘Yo Me Llamo Mini’ , pero enfocado al talento de los pequeños imitadores de sus artistas favoritos. Para la noche del 16 de abril, los pequeños eligieron imitadores asesores que los van a guiar por su paso en el reality, pero en ‘mini’ Gloria Trevi generó lágrimas esta elección.

La pequeña niña desde su audición ha dado mucho de que hablar por su actitud sobre el escenario y su voz. Como era de esperarse, muchos televidentes pesaban que la asesora de esta ‘mini’ sería la imitadora de Gloria Trevi; sin embargo, la pequeña tuvo que elegir a Raphael, no sin antes derramar algunas lágrimas.

Desde su audición ha demostrado que tiene una sensibilidad única que le ayuda en el escenario e interpretando con ‘Los Ojos Cerrados’ terminó de encantar al jurado y a los televidentes.

¿Cuál será el premio de Yo Me Llamo Mini?

‘Yo Me Llamo Mini’ sorprendieron al público con su talento en la imitación, de acuerdo con lo mencionado por el equipo de presentadoras, Melina Ramírez y Laura Acuña, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ se llevará 100 millones de pesos es decir, un bono de estudios.

Este premio lo reservarán los padres, para que cuando los imitadores terminen su bachillerato, lo usen en sus estudios universitarios.

¿Quién es el hijo de César Escola?

Su hijo es Martín, que tiene 20 años y según el maestro está formando su vida profesional y en varias oportunidades César ha afirmado que aunque es un reto el ser padre soltero, lo ha recibido con entereza y le ha dejado varias lecciones en su vida, como la paciencia y el apoyo incondicional.

En una entrevista con ‘Tropicana’, el jurado de Yo Me Llamo reveló que Martín está estudiando para va a intentar ingresar a la Universidad Nacional. César reveló que aunque no es la primera vez que lo intenta, sigue motivándolo: “es que no hay cupos, le gusta la geología. Por ejemplo, en el último año en el ingreso a la Nacional fueron 54 mil personas las que se presentan”.