Melissa Gate lanzó pulla y Norma Nivia se atacó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el día 81 de convivencia en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se vivió tensión luego de “escuchamos, pero no juzgamos”, pues los participantes subieron a la terraza a decirse sus verdades en la cara, luego de la función de cine y previo a la nominación.

Melissa Gate contaba de manera sarcástica lo ameno que estaba el ambiente en la casa, y para ello hablaba con una de las cámaras, al tiempo que revelaba que la situación era hostil que las divisiones se hacían ver.

“Ya los grupos se están marcando cada vez más. Y yo en medio, porque la verdad ni pa’ allá ni pa’ acá. No me interesan tus estrategias, no me interesa, a mí déjenme en paz. No sé si esta semana me toca ir a placa”, dijo Melissa Gate.

Ante la duda sobre si estará o no en la placa de nominados, indicó que estén pendiente de votar y agradeció a quienes lo han hecho por ella y la mantienen en la competencia. Seguidamente sacó una de sus frases características.

“Ya me voy a ir a seguir haciéndole la vida imposible a estos infelices con toda la energía, con toda la actitud, ya hay varias personas perturbadas con mi presencia ¡Consumidos! ¡Consumidos en el juego!”, dijo Melissa Gate, y con el comentario trastocó a Norma Nivia quien venía cerca y le respondió “consumidas sus compañeras”.

Melissa Gate dijo que ella solo lanzó un comentario al aire y que le cayó, por lo que indicó que si no les gusta su personalidad y su forma de ser que renuncien, pues están en todo su derecho.

“Es más pueden empezar a decirle a las cámaras y a su gente allá afuera que no voten por ustedes cuando estén en placa. Y como sé que mi presencia les molesta tanto, se las voy a imponer todo el tiempo que me dé la gana. Ya sí me quiero quedar, porque cuando algo te molesta de alguien el problema es tuyo, no de él. Cuando todo te irita, cuando todo te molesta, cuando el comentario te alguien te llega, ve a terapia, te lo recomiendo”, finalizó Melissa Gate.