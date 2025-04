Beso de tres de Altafulla, Karina y La Toxi en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ terminó en arrepentimiento

Durante la gala 81 de ‘La casa de los famosos Colombia’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la décimo tercera nominación de la competencia en la que varios quedaron en riesgo de salir del reality de RCN y después de ello un beso de tres protagonizado por Altafulla, Karina y La Toxi Costeña.

Desde el pasado domingo se hablaba del tema, pues luego del brunch Altafulla prometió hacerlo con Karina García y Laura González para dirimir las diferencias que tenían, sin embargo, Laura se convirtió en esa edición en la decima segunda eliminada de la competencia.

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Beso de tres en ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Los días pasaron y tras la nominación que puso en evidencia al cuarto agua en la que se pusieron medallas entre ellos, La Toxi Costeña recordó la apuesta, por lo que se paró en una de las cámaras de la entrada de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ con Altafulla y Karina García a cumplir con lo prometido.

“Yo les dije, que me comprometía a que si ellos entraban por esa puerta si ustedes los apoyaban nos íbamos a dar un beso de tres. ¿Qué pasa? Que se nos había olvidado, hoy lo recordé y yo soy cualquier cosa, menos mentirosa. Y yo tengo palabra y yo cumplo. Así que vamos a cumplir el reto hoy”, dijo La Toxi Costeña.

Al tiempo que indicó que, pese a que tenía que hacerse el lunes, había que cumplir y adelantó que harán otros retos y más luego que Yina Calderón y Lady Tabares quedaron en la placa de nominados.

Acto seguido puso sus brazos en los hombros de Altafulla y Karina para acercarlos, y con un conteo regresivo se dieron el esperado beso de tres y empezaron a gritar que en efecto sí cumplieron.

Beso de tres en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Altafulla le pide perdón a Melissa por el beso de tres

Sin embargo, el creador de contenido Emiro Navarro se estaba acercando con Melissa Gate al lugar en el que estaban y exclamó “se besaron los tres, Melissa. Los vi”, dijo Emiro Navarro. Momentos más tarde Altafulla, quien ha insistido en coquetearle a Melissa Gate, entró a la habitación a pedirle perdón por el beso.

“Altafulla, primero que todo usted a mí no tiene que pedir disculpas, porque a mí no me importa ¿no entiendes?”, dijo Melissa Gate. Por lo que Altafulla insistió con “¡Perdón!”, dijo Altafulla a lo que Melissa Gate contestó “perdónese usted primero, es lo más importante”.