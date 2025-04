La Liendra ya no aguantó los chismes y estalló en llanto en ‘La Casa de los Famosos’: “yo no estoy fingiendo nada”

Ya son más de dos meses los que han pasado desde el estreno de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, formato que recientemente vivió un momento bastante tenso y a la vez conmovedor, luego de que ‘La Liendra’ estallara en llanto frente a las cámaras.

Tras recibir varios comentarios despectivos por parte de Yina Calderón, mujer que se burló de sus partes íntimas, Mauricio decidió tener un momento a solas y desahogarse con quienes ven el formato en el 24/7, luego de que a las reprochables palabras de Yina se sumara el hecho de que su nombre está metido en varios chismes y habladurías relacionadas con su supuesta posición y disgusto frente a la pleca que definirá el nombre del eliminado número 14 del programa, compuesta por Andrés Altafulla, junto a Laura González, Karina García, El ‘Flaco’ Solórzano, ‘Peluche’, y Lady Tabares.

La Liendra / Nominados de La casa de los famosos Colombia Foto: RCN

“Si por aclarar las cosas me van a decir doble cara, pues entonces lo soy. Me ponen en el ojo del huracán: (...) a mí no me gusta estar en chismes de personas y si alguien me mete en chismes yo siempre voy a querer que aclaremos las cosas. (...) Y si me van a decir a mí que soy un hipócrita o algo, porque alguien me tira puntos o me tira a la placa. (...) Yo soy así, yo no estoy fingiendo nada, yo no soy de estas cosas. (...) Quiero tener buen ambiente con las personas, todos hemos sentido malas cosas en algún tiempo. Quiero ser fiel a mí porque soy una persona que no le gustan los problemas”, fueron las palabras de ‘La Liendra’ en medio del llanto que se apoderaba de su ser.

