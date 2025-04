La Toxi Costeña le cantó la tabla a Yina Calderón tras diferencias en ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante el día 76 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia’ las emociones estuvieron a flor de piel y las diferencias también, pues Yina Calderón nuevamente hizo un comentario sobre La Toxi Costeña que generó una conversación sincera entre ambas.

En una oportunidad Yina Calderón había cuestionada la humildad de La Toxi Costeña, pues a su criterio ella había cambiado, y de nuevo la palabra fue el detonante para que ahora sí la cantante le hablara claramente a la DJ.

“Escúchame Yina, pero llega un momento, llega un punto, tienes un tono de voz y una forma de decir las cosas que tú sabes que bonito, no se ve. Pero yo sí te voy a agradecer que, si tú me vas a decir un tipo de cosas de esas, esperes que esté yo sola. Primero, me lo dijiste delante de todos, y segundo, ya yo sé que es un pensar que tú tienes y te lo respeto y ni te lo voy a discutir”, dijo La Toxi Costeña.

Precisó que no es la primera vez, sino la segunda oportunidad que se lo dice, y que ya es hiriente para ella. Para ello puso el ejemplo e indicó que puede llegar a tener apreciaciones sobre los demás, y que se las guarda para que la gente afuera no le dé importancia.

“No todo se puede decir Yina, ¿cuál es la falta de humildad? Vuelvo y te digo, yo noto en ti que cuando yo no te doy la razón o cuando yo pienso distinto a ti, tú sientes que yo estoy mal. Uno no siempre es dueño de la razón y uno no siempre tiene la razón”, reiteró La Toxi Costeña.

Sin embargo, no fue lo único, pues le recordó que Yina Calderón dice y hace cosas que considera pesadas que hacen sentir mal a las personas y que en su caso las ha callado porque considera que las puede tolerar.

“No te las digo, yo me las calo… pero si tú sienes que cada día me sientes cosas, o sea, porque vuelvo y te digo, es la segunda vez y es la misma palabra, como que yo perdí humildad. Yina, primero mira a ver qué es humildad y dónde la estoy perdiendo, en qué momento la estoy perdiendo”, indicó La Toxi Costeña.