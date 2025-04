‘Beba’ de ‘El Desafío XX’ mostró los resultados de delicada cirugía en su rostro

El primero de octubre del año pasado Colombia conoció al ganador de la temporada número veinte de ‘El Desafío’, el puertoboyacense Kevin Rua. Pero más allá de él y de los otros finalistas, una concursante se encargó de quedarse en la retentiva de la audiencia, ‘Beba’, mujer que recientemente mostró los resultados de una delicada intervención quirúrgica a la que se sometió.

Valerie de la Cruz es el nombre de pila de esta costeña que dejó varias escenas para la posteridad de este reality, luego de que en la edición ‘XX’ se enfrentara a varios de sus compañeros, quienes le reprochaban su nula ayuda al momento de hacer los quehaceres del lugar que habitaban, debido a que ella alegaba que sufría dolencias en su mano debido a la tendinitis que padece.

A esto se le sumó todo lo que llevó a su expulsión del formato, luego de que la presentadora, Andrea Serna le pidiese que abandonara la ‘Ciudad de las Cajas’, luego de que ella no cumpliera con el castigo de dormir en el exilio luego de haber perdido una competencia con su equipo; decisión que De la Cuz reprochó y por la que culpó a la producción por ser gran culpable de sus dolores, algo que Serna le contestó de la siguiente manera:

“El equipo médico del ‘Desafío’ lleva 20 años sumando experiencia haciendo este formato y no lo ha hecho solo con estos 4 equipos, súmenle en estos 20 años cuantos desafiantes y participantes, tremendos superhumanos han pasado por aquí y han sido tratados por las manos del equipo médico, entonces cuando el equipo médico dice que el participante está apto para competir, está apto para competir. Ellos no van a cometer la irresponsabilidad de decirle continua y evidentemente no puede continuar", manifestó Andrea en aquel entonces.

¿A qué cirugía se sometió ‘Beba’ de El Desafío XX?

Tras su salida del audiovisual Valerie no ha desaprovechado en lo absoluto el pantallazo que se pegó, masificando su imagen en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya acumula 208.000 seguidores; plataforma en la que mostró el resultado de la rinoplastia a la que se sometió semanas atrás, intervención que la llevó a tener un yeso en su nariz y le impedía hacer varios gestos.

“Estaba muy nerviosa y a los 15 días es muy pronto para ver resultados, la nariz posiblemente iba a estar hinchada y yo me preparé mentalmente para verla así, pero me llevé una gran sorpresa”, fueron las palabras de asombro de Valerie con los resultados de la cirugía.

