La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible: ‘ñera’ le rapó un helado a ciudadana

La inseguridad en Bogotá sigue dando de que hablar y varios ciudadanos han usado sus redes sociales para denunciar estos indignantes casos de hurto, en medio de la preocupación ha existido espacio para la gracia y una bogotana compartió que fue víctima de robo, le hurtaron una paleta Polet.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: La Gorda Fabiola participó en importante reality de comedia fuera de Caracol antes de morir

La usuaria que contó esto en Tiktok es conocida como Wen y decidió contar esta trágica, pero graciosa anécdota del robo del que fue víctima y que dejó a muchos usuarios sin palabras por la inseguridad del país:

“Iba en la carrera 13 con 55, entramos a un Oxxo con mi novio, él se compró un Rebull y una Pollet, íbamos caminando y se nos acercó un ñero, le pidió a mi novio un sorbo de redbull y él lo ignoró. Yo no me di cuenta de que estaba con una mujer y ella me pidió de mi paleta, pero no hubo momento de reaccionar y me rapó mi paleta, cuando forcejee con ella se cayó la paleta. La vieja ya la había recogido del piso y dijo ‘ella me la dio y se le cayó‘, estuvo feo, me sentí muy impotente y me robaron”.

Los comentarios que recibió Wendy fueron de apoyo mayormente y algunos resaltando lo jocoso de la situación, como “la polet es el iPhone de las paletas”, además de resaltar otros robos inéditos como de un pollo asado, una oblea y las arepas del desayuno.

Las peleas en Transmilenio también se tomaron Bogotá

Una disputa por una silla roja habría sido el punto de partida para que una mujer y un hombre terminaran enfrentándose a golpes y patadas dentro de un bus. La riña escaló al punto de que ambos se aferraron a las barandas del vehículo para intensificar sus ataques. Mientras la violenta escena se desarrollaba, otros pasajeros intentaban calmarlos, pidiéndoles que detuvieran la pelea y se bajaran del bus. Finalmente, la situación se controló solo cuando otra mujer intervino y sujetó del cabello a la involucrada, logrando separarlos.

El video del altercado se volvió viral en redes sociales como X, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo ante lo ocurrido. Comentarios como “Viajar en TransMilenio es una pesadilla, el servicio empeora cada día”, “En Bogotá no existe la cultura ciudadana”, o “La diferencia entre vivir en esta ciudad y la muerte es casi imperceptible”, fueron solo algunos de los mensajes que circularon. Otros usuarios criticaron la falta de normas básicas de convivencia: “No saben hacer fila, caminar por la derecha o no bloquear las puertas, ¿y aún se sorprenden por peleas por una silla?” También hubo quienes resumieron el hecho como “Un día cualquiera en TransMilenio”.