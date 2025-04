La cumbia de La T y la M que motivó a todo un país para que Argentina fuera campeón del mundo

Al hablar de cumbia a nivel de Latinoamérica, Colombia lleva la bandera al haber sido una fuerte influencia de las diferentes adaptaciones del género en otros países. Ese es el caso de Argentina, un país en el que la cumbia es demasiado fuerte y en que nuestro país tuvo un papel significativo, a través de la difusión de grabaciones y presentaciones en vivo de artistas colombianos en Argentina. A partir de la década de 1960, grupos como Los Wawancó y Cuarteto Imperial popularizaron la cumbia, adaptando el género a los gustos locales. Esta fusión dio origen a la cumbia argentina, que si bien conserva la esencia rítmica de la cumbia colombiana, incorpora elementos propios como el uso del acordeón y letras que reflejan la realidad social y cultural argentina.

PUBLICIDAD

Desde aquel momento, la cumbia Argentina ha evolucionado y precisamente de parte de los jóvenes se logra ver el interés de que este género siga vivo y conserve la tradición argentina, esto con nuevos exponentes y agrupaciones, una de ellas es La T y la M. Originarios de Florencio, Varela el dúo de Matías Rapen y Tobías Medrano que desde sus inicios en pandemia han logrado exponencialmente, conquistando corazones e incluso cautivando al público futbolero de su país, por su éxito ‘Pa la Selección’ lanzado en plena Copa del Mundo en 2022. Ahora pisan Colombia, con el objetivo de llegarles al país de las raíces de ese género musical que los está llevando en ascenso, razón por la que estuvieron en charla con Publimetro.

La T y la M un dúo que confunden como hermanos

A pesar de que muchos piensan que La T y la M son hermanos, realmente no todo inició así, sino que en el caso de Tobías ya hacía su propia música, al igual que Matías, quien se encontraba produciendo artistas por su lado y un día ““Un conocido en común nos dijo: “Che, tienen que hacer algo juntos, de verdad, tienen que colaborar”. Y ahí fue cuando lo llamé al Toby, hablamos un poco, pero primero nos conocimos por Instagram. Le dije: “Amigo, el jueves a las 5 de la tarde estate en casa”. A las 5:10 ya estaba ahí, y apareció con una gaseosa y una cachetita. (Risas) No me dio más. Ahí fue cuando nos conocimos en persona”" expresó Matías.

Añadiendo que “La vida nos hizo como hermanos, pero así fue como arrancó todo el proyecto y era re loco, porque cuando sacamos el primer enganchado, al principio sonaba mucho en la zona, en los supermercados, en las fiestas clandestinas… esas fiestas que se hacían durante la pandemia, cuando no se podía salir a la calle, pero igual se armaba joda y la policía caía. Empezamos a tocar en esos lugares y, de repente, sonaba nuestra música.”

¿Las influencias de La T y la M, vallenato y cumbia?

Al hablar de sus influencias, La T y la M mencionaron la vieja escuela de la cumbia argentina, la cual los acompañó en su infancia y les permitió consolidar el estilo que tiene hoy “El estilo que tenemos lo describiríamos como algo que tiene swing, algo que te hace bailar. ¿Viste? Cuando escuchas “La T y la M”, es una cumbia muy orgánica. No es una cumbia cuantizada que va simplemente al ritmo, sino que tiene su propio movimiento, su propio swing, que te hace bailar. Las letras son lindas, la música acompaña perfectamente. Nuestro sonido es muy característico. Es muy marcado por el pianito, la base que te acompaña, el bajo, la viola... está buenísimo.”

En cuanto a las influencias, Matías contestó “Por lo menos yo, desde chico me críe escuchando cumbia en mi casa. Se escuchaba mucha cumbia, también mucho cuarteto, que es algo muy común allá en Argentina, y muchos géneros de folklore. Entonces, sí, tenemos mucha influencia de esos géneros. Yo te podría nombrar a grupos como “Los Charros”, “Ráfaga”, y bueno, “Pala Ancha”, que son bandas de la vieja escuela, pioneros de este género.”

Estos tres grupos representan la diversidad y evolución de la cumbia en Argentina con el paso de los años, en el caso Los Charros se distinguen por ser los románticos dentro del género, Ráfaga ha conquistado escenarios internacionales con su cumbia bailable y enérgica, fusionando ritmos tropicales con toques modernos. Por otro lado, Pala Ancha, aporta un sonido fresco y urbano a la cumbia, conectando con la juventud a través de letras y ritmos.

PUBLICIDAD

Cuando La T y la M llegaron a las instalaciones de Publimetro, llevaban un parlante con una canción del Binomio de Oro, por lo que el género vallenato no se quedó por fuera de la conversación en donde el dúo indicó:

“Ahora, con el tiempo, también hemos llegado a escuchar vallenato, y nos gusta bastante. Tiene una relación interesante con la cumbia colombiana, sobre todo por el acordeón y los instrumentos de percusión. También nos gustan muchos grupos como “Los Diablitos” o “Binomio de Oro”, que allá explotan bastante. De hecho, hay un boliche en Argentina que se llama “Tropitango”, donde suena toda la música colombiana, todo de acá. Se llena todos los fines de semana. Está buenísimo porque refleja la conexión que hay entre ambos géneros.”

La cumbia de La T y la M que motivó a Argentina a ser campeón del mundo

En 2022 dio la casualidad de que Argentina se llevó la copa del mundo en Qatar y mientras en Florencia, La T y la M empezaban a ser conocidos por su canción ‘La Selección’ la cual escalaría de forma sorprendente.

“La verdad que para nosotros fue un antes y un después en nuestras vidas y en nuestra carrera, ¿viste? Creo que lo primero que uno aspira cuando empieza a hacer música es lograr un hit. Y gracias a Dios, nunca en la historia se dieron tantas cosas como se dieron en ese momento, cuando hicimos la canción para el Mundial. Argentina salió campeón y, en esa misma semana, grabamos con Duki y Bizarrap. Fue una locura, todo pasó tan rápido. Pero después, también se convierte en tu peor enemigo, ¿viste? Porque te queda la vara tan alta, te preguntás ¿Y ahora qué hago?“.”

Antes de esa canción de su mayor éxito, la selección ya los venía escuchando, por lo que su razón principal para este trabajo agradecerle a la Selección Argentino y sobre todos Messi y a pesar de no tener certeza de que si iban a ganar la copa o no, fue una forma de expresar su apoyo.

Como buenos argentinos, La T y la M tienen sus equipos de fútbol definidos, en el caso de Matías es del Riverplate y Tobías es del famoso Boca Junior, ¿pero cómo se llevan entre ellos a pesar de ser rivales en la cancha? “A mí me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Boca, pero creo que el hecho de que Mati no sea tan fanático hace que las cosas estén más equilibradas dentro del grupo. Está bueno porque, para la creación de la canción para la selección, Mati le da una visión un poco más relajada. No es que esté 100% metido, por el contrario, tiene una postura más tranquila” expresó Tobías.

Finalmente, el dúo argentino no se fue sin mencionar sus más recientes lanzamientos, entre ellos Amor de Verano, Te invito a Bailar y Me Duele junto a Pipe Calderón y Corazón Serrano.