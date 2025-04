Yeison Jiménez reveló cuál fue el peligroso barrio de Bogotá en el que casi pierde la vida; “con 16 andaba armado”

Con 33 calendarios en su rodar, -la edad de Cristo-, el caldense Yeison Jiménez se ha posicionado en los más altos escaños de escucha de la música popular; pero antes del éxito y el dinero vivió una vida de peligros y malas amistades, hasta el punto que recientemente reveló que por poco y pierde la vida en un peligroso barrio de Bogotá.

El intérprete de ‘Vete’ ha hablado en varias ocasiones de su pasado, algo que considera lo forjó para ser lo que es hoy y poder cumplir varios de sus sueños de vida, uno de ellos el llenar el estadio Nemesio Camacho El Campín, algo que concretará el próximo mes de julio ; pero no se había animado a revelar la principal razón por la que casi lo asesinan al sur de la capital colombiana.

Recientemente, el nacido en Manzanarez concedió una emotiva entrevista al pódcast de Juan Pablo Raba, ‘Los hombres sí lloran’, audiovisual en el que se desahogó a tal punto que habló de lo que fue su vida en el barrio Dindalito en cercanías al sector de Patio Bonito, lugar en el que fue testigo de una guerra entre bandas que tuvo, como triste, circunstancia, el asesinato de uno de sus cuñados, hombre que había sobrevivido anteriormente a un atentado en el que le propinaron cinco disparos.

Pero esto no quedó allí, ya que el artista también se pronunció sin tapujo alguno sobre la razón que lo llevó a estar con los maleantes que “mandaban en el barrio”: “Yo tenía 16 años y ya andaba armado todo el tiempo, me valía huevo todo. Todos andábamos armados porque teníamos problemas y nos mataban a nuestros compañeros por el simple hecho de meterse donde no se tenía que meter”, expresó Jiménez.