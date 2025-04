Paola Jara y Yenifer Mora fusionan el género popular y la música llanera para empoderar y a las mujeres con ‘La tigra del caserio’

La música formó parte imprescindible de la vida de la cantante Paola Jara, quien desde muy corta edad supo que su camino estaba puesto entre letras, melodías y acordes. Aunque este no ha sido un camino sencillo, sobre todo cuando se habla del género popular y teniendo en cuenta que durante años fue formado por hombres, sin embargo, con pasos pequeños, pero contundentes, las mujeres fueron quienes se abrieron camino y actualmente son varias las exponentes de este género musical que llevan sus canciones nacional e internacionalmente.

Pero esta lucha no solo se da por tener un lugar en la música que, por supuesto, se ha ido transformando con el paso del tiempo, sino como lo expresan varias de sus canciones de ser respetadas como aquellas mujeres que son madres, esposas y hermanas, ya que la brecha entre géneros sigue presente.

Ante este deseo de seguir cantándole a las mujeres, Paola Jara unió su voz a Yenifer Mora, compartiendo sus emociones y sensaciones, también buscando darle un nuevo aire a su carrera musical con la canción ‘La tigra del caserío’, donde estas dos artistas fusionaron el género popular y la música llanera, donde Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con ambas:

“Ha sido un junte demasiado espectacular, contenta de estar al lado de esta extraordinaria artista y más felices nos encontramos porque, gracias a Dios, el tema ha tenido muchísima aceptación. En Venezuela ha sido la locura, porque ya quieren ver a Paola en Venezuela cantando ‘La Tigra del Caserío’”, agregó Yenifer Mora.

Mora, desde hace un buen tiempo decidió enfocarse en la música, pero no eligiendo aquellos géneros que marcan tendencia a nivel musical, sino haciendo honor a sus raíces a partir de la música llanera, el cual también encuentra ese hilo conductor, entre estas dos artistas que más allá de los géneros a los que pertenecen se han arriesgado por seguir su pasión musical a tal punto de materializarlos en polos opuestos.

Y es que, precisamente, este fue el punto central que las llevó a unir sus talentos y encontrar esa fuerza, tenacidad y talento una en la otra: “Es muy importante que en esta colaboración estén dos mujeres, porque Paola es fuerza, la potencia que tiene su voz y no solo su voz, sino lo que representa a ella y también que vive defendiendo a la mujer y yo también. Además, es súper chévere porque compartimos ese mismo sentir de que las mujeres se sientan empoderadas y es por eso que decidimos sacar esta canción, ‘La Tigra del Caserío’, que es un tema que le pertenece en letra y música de Alcides Pérez”, agregó Yenifer Mora.

Por otro lado, Paola no se quedó atrás y reflejó su lucha frente a su rol como artista: “Yo siento que para nadie es un secreto, que a las mujeres sí nos toca trabajar un poco más que a los hombres. Algunos géneros son bien machistas.

Pero también siento que esa berraquera, constancia, disciplina, la pasión que las mujeres también le ponemos a todas las cosas que hacemos, ha permitido que poco a poco nos ganemos ese lugar en la música, en mi caso, en la música popular.

No ha sido para nada fácil, no soy yo solamente, somos muchas las mujeres que estamos a diario trabajando por nuestro género y de a poco estamos ganándonos ese lugar. Ya podemos estar en los grandes eventos, en los grandes conciertos y qué rico también cuando tenemos esa oportunidad de unirnos entre mujeres, de cantar juntas, de hacer este tipo de uniones que nos dan tanta fuerza. Yo creo que cuando las mujeres tomamos la decisión de juntarnos, hacemos cosas muy poderosas y muy grandes”.

A pesar de que esta canción es un tema interpretado por mujeres y para mujeres, ambas artistas le resaltaron a Publimetro que la música es para todos y también es una dedicación para los hombres, más allá del empoderamiento con el que cuenta.

“De una u otra forma, también estamos transmitiendo ese mensaje a ellos, de que sean caballeros, de que así tengan años con esa persona que se dediquen a enamorarla todos los días, porque muchas veces las relaciones mueren, es por eso, porque se descuidan.

Entonces se les olvida que a la mujer se enamora todos los días, porque es que lo que es viejo para uno, para otro es nuevo”, resaltó Yenifer Mora desde su percepción frente a las relaciones.

Al referirse al tema de los vínculos amorosos, Paola sí sacó a flote el temor que ha tenido a lo largo de su vida, siendo justamente el de sentirse una mujer no valorada, dependiente, emocional y económicamente de un hombre, recordando y valorando mucho más el rol que cumplieron sus padres en su vida:

“Desde muy niña crecí con una crianza donde me inculcaron muchísimo ser una mujer independiente, trabajar, estudiar, a tratar de no depender tanto de mi pareja, de otra persona. Aclaro que no quiere decir que sea malo, no quiere decir que juzgue, que critique, porque para mí tiene mucho más valor la mujer que se ha dedicado a su hogar, sus hijos, a ser una ama de casa, pues esa profesión es la que muchas veces menos se valora y es el trabajo más importante que tiene la mujer en la sociedad”.

Sin duda, un punto clave en esta canción ‘La tigra del caserio’, también tiene que ver con la música llanera, que si bien, las dos artistas exponen de manera clara los puntos claves que las llevaron a interpretar esta canción, también busca abrirle espacio a este género musical desde las raíces, historias y representantes que en muchas veces terminan siendo hombres, lo que sigue llenando de orgullo a Yenifer Mora al ser una de las exponentes actualmente, dejando claro que este es un paso demasiado grande para el género.

“Tengo una profunda admiración por la música llanera, a esta cultura tan linda, me encanta la verdad, no soy experta para nada. De verdad que muy atrevida y muy osada arriesgarme a cantar música llanera en esta ocasión, a fusionarla.

Unimos el género con la música popular, sobre todo la ranchera, instrumentos, ambos estilos y creo que se logró una unión muy bonita, respetando tanto su folklore y la música llanera, porque obviamente Yenifer estuvo incluida todo el tiempo y traté de que se conservara esa raíz, que no se perdiera por supuesto su esencia, porque finalmente fue eso lo que me enamoró de la canción y lo hice con respeto y con cariño para un género que quiero muchísimo”, apuntó Paola Jara.