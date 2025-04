Karina García sacó canción con polémica letra sobre su cuerpo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Durante el día 72 de convivencia dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ son 13 los participantes que siguen en competencia luego que Alerta fue eliminado del reality de RCN. Y pese a que el dolor de la ausencia del comediante hizo mella el inicio de una nueva semana levantó los ánimos, en especial de Karina García quien fue la más votada de la gala de eliminación.

Karina García no solo consiguió el porcentaje más alto en la pasada edición, sino que finalmente recibió el congelado en el que sus dos hijos llegaron a RCN a llenarla de amor, pero tras esto ahora ha sacado una canción.

En colaboración con el cantante Andrés Altafulla sacó una letra que, pese a que le pareció corta, se la aprendió y no dudó en ir a cantarla en la peluquería. En la canción hace un recuento de su paso por la placa de nominados, el apoyo del público y lo que cree que todos desean de ella.

“Ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culaz@, no me lo niegues, yo no tengo reemplazo, en La casa de los famosos la más chimba de Medallo”, canta Karina García.

Karina García es a la fecha la participante con más ingresos al cuarto de eliminación, pues lo hizo en la segunda semana con 6,9 %; en la tercera semana con 24,14 % y así hasta la quinta semana cuando regresó con 13,97 %. Los picos más altos los consiguió en la séptima semana al regresar como la más votada, detrás de Melissa Gate, con 25,69 % y en la más reciente eliminación con 26,69 % de los votos.

Sin embargo, no es la primera que saca, pues tiempo atrás lo hizo con una de referencia a lo que es su tarea dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ como lo es lavar los baños, actividad que comparte con Lady Tabares.