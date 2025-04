Yina Calderón se salió de control con Mateo ‘Peluche’ en ‘La casa de los famosos Colombia’ ¿habrá sanción?

El brunch de ‘La casa de los famosos Colombia’ dejó mucha tensión en la competencia pues los famosos nominados respondieron a las preguntas formuladas por el ‘Jefe’ y Mateo ‘Peluche’ Varela como líder de la semana, que generó una fuerte discusión entre Laura González y Karina García, por un hombre.

Sin embargo, al bajar de la terraza donde se lleva a cabo la actividad, cada uno contó lo vivido en el brunch a quienes estuvieron fuera de él, y esto trajo consigo una fuerte discusión de Yina Calderón quien reclamó lo que se habló en la actividad.

“Yo no sé cuál es el problema con Karina, pero hazme el favor y te lo voy a advertir yo no soy una hija de put@ boba, yo sí tengo las tet@s bien puestas, no me vuelvas a nombrar”, le dijo Yina Calderón Mateo mientras que él le respondió que lo seguirá haciendo.

Yina Calderón le exigió que no quiera enemistarla con sus amigas las ‘Chicas Fuego’ ya que indicó que ella nunca ha hablado de alguno de los ‘Lavaplatos’ con otros de ese team, poniendo de ejemplo a La Liendra y Camilo Trujillo ni mucho menos tratar de envenenarlos entre ellos. “Entonces, no sea tan poco hombre, no se ponga a tratar de dañarnos la amistad, porque yo no tengo porque hablar detrás de mis amigas”, dijo Yina.

Sin embargo, luego interpeló por Karina García, pues le reclamó que las preguntas hayan estado basadas en atacarla a ella, por lo que le aseguró que quien queda mal es él.

“Solta a la pelada ya, no me vengas a echar a mis amigas en contra, que yo contigo no me meto, yo contigo no me meto, ¡¿Qué tal este malparid@?!”, dijo Yina Calderón mientras se alejaba de la sala a lo que Mateo indicó “¿Sí escuchó cómo me acaba de decir? ¡Malparid@!” y desde el otro lado Yina Calderón reiteró la ofensa y se la repitió.