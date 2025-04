Tráiler de ‘Megan 2.0’, la muñeca está de vuelta y trae a Britney Spears

‘Megan 2.0’ ya está lista para llegar a los cines el próximo 27 de junio de 2025 y lo hará llena con toques de peligro, miedo, misterio y suspenso, conjugados con el mejor estilo de sus creadores.

Universal Pictures publicó el tráiler de ‘Megan 2.0’ y han sido reveladas las primeras imágenes de lo que será la nueva entrega en la que la muñeca reflexiona sobre sus acciones en el pasado y está dispuesta a resarcir el daño con una misión: luchar contra Amelia.

De acuerdo a la sinopsis de la película Amelia, interpretada por Ivanna Sakhno, es el resultado del robo de tecnología por parte de una empresa de defensa, y ha sido creada como una poderosa arma militar para ser espía, pero la robot empieza a desobedecer a los humanos y se hace indetenible.

Para ello la creadora Gemma no tiene más alternativa que traer de vuelta a Megan quien vive dentro de un simpático robot, y para ello le construye un cuerpo similar al anterior, solo que ahora más rápida, más letal y en especial, más alta.

Megan iniciará una cacería hacia Amelia para cumplir con su único propósito que no es otro que seguir la orden para la que fue creada: proteger de Cady. El tráiler de ‘Megan 2.0’ llega con una particularidad, y es que trae de fondo musical uno de los mayores éxitos del pop como lo es ‘Oops!...I did it again’ de Britney Spears del año 2000.

Es de recordar que la primera aparición de Megan se dio en el año 2023 con su estreno en el que la muñeca estaba dispuesta a ser el prototipo de acompañante para niñas en un lanzamiento de una juguetería que prometería, dentro de la trama, ser un éxito rotundo.

'Megan' está de vuelta a los cines en 2025 Foto: captura de YouTube

Sin embargo, una pequeña llamada Cady, tras la muerte de sus padres se va a vivir con su tía Gemna — una robótica de la compañía de juguetes de alta tecnología de Seattle, Funki — quien es una de las creadoras y le da la primera edición de la muñeca.

Pero las cosas se salen de control, pues la muñeca es programada para cuidar de la niña, pero esta se encariña emocionalmente con ella, y Megan lleva al extremo toda su protección cuando Cady se siente amenazada, desencadenando una serie de hechos que hacen sospechar que algo no está bien.

La película en su momento generó un impacto sobre lo que es el aislamiento de los niños con la tecnología, así como el avance de la misma y los riesgos para los seres humanos, y trajo a la palestra uno de los mayores éxitos de la cantante SIA como lo es ‘Titanium’ al formar parte del soundtrack del largometraje, así como trends en las redes sociales por el baile de la muñeca al ritmo de ‘Dolls’ de Bella Poarch.