Natalia París le dijo adiós a Colombia para cumplir su gran sueño en Dubai

Hablar del modelaje en Colombia es hacer un apartado en la carrera de la paisa Natalia París, mujer que fue la imagen principal de varias campañas publicitarias en los años 90 y que hoy en día extendió su imagen a otras facetas, como la musical. Justamente esta mujer de 51 años dejó atónitos a sus seguidores al revelar las razones que la llevaron a abandonar el país en procura de cumplir uno de sus más grandes sueños.

En los últimos calendarios, la también empresaria encontró en la espiritualidad y los ritmos de la guaracha un impulso para lanzar su carrera como DJ, misma que la ha llevado a presentarse tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Natalia París desde las redes sociales Foto: Instagram @nataliaparisartist

Justamente este estilo musical con el que ella desglosa talento en la tornamesa la llevó recientemente a uno de los destinos más lujosos de todo el globo, Dubai, territorio en el que se presentará junto a algunos de sus colegas pertenecientes al colectivo Clandestino Bogotá.

Cabe acotar que este no ha sido el único logro que ha obtenido París como disc-jockey, ya que ’The Queen of Afro House’, como se hace llamar fue una de las figuras de los Premios CDA, los cuales reúnen a los máximos exponentes de la música electrónica, que se realizaron en el mes de noviembre en la capital colombiana. Así fue el llamado a su comunidad para que la apoyaran para ganar una estatuilla: “En estos premios CDA estoy nominada como ‘Mejor DJ’, y ‘Mejor Productora Musical’. Si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar mi música, toda la frecuencia está en ‘432′ que es la frecuencia del amor; cuando tú escuchas mi música, sientes una energía alegre, te sientes feliz, sientes una vibración. Me gustaría que entraras a votar por mí”.