Johana Bahamón visitó El Salvador y defendió las cárceles de Bukele, “quedé gratamente sorprendida”

Johana Bahamón es una de las actrices más recordadas por los colombianos, que dejó de lado el mundo de la farándula por su labor como activista. En el año 2021 crearía la Fundación Acción Interna, con la que tiene como objetivo dignificar y darle segundas oportunidades a personas que han estado encarceladas, en su mayoría trabaja con sus mujeres. De hecho, la tercera hija de Bahamón es adoptada y su madre sería una beneficiaria de la organización. Hace muy poco, la actriz visitó las famosas megacárceles de El Salvador construidas por el gobierno de Nayib Bukele y contó como fue la experiencias y cuáles fueron los aspectos que más le sorprendieron.

En entrevista con el medio Semana, Bahamón contó detalles de su visita, indicando que iba con grandes expectativas sobre lo que encontraría dentro de estos centros de reclusión, pero que esta cambió por completo “Fue una gran experiencia, la verdad, iba con muchas expectativas, con muchos sentimientos encontrados y uno lo ve desde afuera, aparentemente, y las cárceles de Bukele y la misión nuestra de la Fundación Acción Interna son extremos, pero bueno llegué y debo decirlo que con una mentalidad muy diferente. Llegué llena de aprendizajes y realmente esto fue una experiencia muy enriquecedora no solo para mí personalmente, sino también para nuestro trabajo” expresó la actriz sobre la impresión que se llevó.

Por otro lado, quiso recalcar que no todas las cárceles son como el famoso y temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el cual ha sido destinado exclusivamente a pandilleros de la Mara Salvatrucha y otras bandas criminales. Al respectó comentó “El Cecot es una de las cárceles que es para un objetivo específico, para una situación en específico, que son las pandillas. Tuve también la oportunidad de conocer otras cárceles; la de mujeres, jóvenes, y de hombres que están por otros delitos que no es por ser pandilleros y realmente quedé gratamente sorprendida de la productividad. Y creo que en eso encontramos algo que sí teníamos en común y es, nosotros desde acá trabajamos para que las cárceles sean centros productivos y no solamente centros de reclusión.”

La actriz también mencionó un programa que existe dentro de estos centros llamado ‘Cero Ocio’ el cual tiene como objtivo que los reclusos realicen ciertas actividades que contribuyen de manera considerable con la sociedad y logren compesanr el daño causado. Bahamón señaló que las personas privadas de la libertad trabajan en diversas áreas, como la preparación de alimentos para los mismos reclusos, la confección de uniformes escolares para niños de escasos recursos y la fabricación de pupitres para instituciones educativas públicas.