Así es el detrás de cámaras del típico viento de ‘La rosa de Guadalupe’

‘La rosa de Guadalupe’ ha sido una de las novelas méxicanas más recordadas no solo el dicho país, sino en Latinoamérica que ha estado al aire por cerca de 16 años. Cada uno de sus capítulos está lleno de lecciones, pero también de narrativas y actuaciones que han dejado infinidad de memes en las redes sociales. Una de las características, es el típico viento cuando la compleja situación tiene, al fin, una solución con final feliz.

¿Cómo se graba el viento de ‘La rosa de Guadalupe?

En redes sociales, se ha llegado a conocer infinidad de videos detrás de las grabaciones de cada uno de los capítulos de la novela, pero recientemente, se llegó a conocer la manera tan creativa con la que se graba el típico viento, ya que es solo con un simple secador de cabello y aire frío con el que lo realizan.

Esto desató infinidad de comentarios graciosos en el video como: “Yo no aguantaría la risa”, “¿Luego no era un ventilador?, viví engañada todo este tiempo“, ”Cómo hacen para no reírse jajaja", “yo no serviría de actriz, me hubiera reído un montón”; “Todo mi mundo se derrumbó siempre creí en el viento de la rosa de Guadalupe”. Pese a la pequeña frustación de algunos, sin duda, este es una revelación que algunos estaban esperando desde hace años.

¿Quién creó ‘La rosa de Guadalupe’?

La idea surgió de Carlos Mercado Orduña, que gracias a su devoción por la Virgen de Guadalupe, se dedicó a crear historias que tuvieran lecciones de vida para los televidentes. A pesar de que esta producción se ha convertido en su mayor fuente de ingresos, el actor y produtor mexicano produjo otra telenovela llamada ‘Así son ellas’ con una emisión de un año entre el 2002 y 2003.

Pero antes de esto, llegó a escribir un libro en 1995 igual que la novela, ‘La rosa de Guadalupe’.