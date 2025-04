Se filtra llamada entre Kanye West y P.Diddy desde la cárcel, ¿Qué se dijeron?

El 2024 no fue un año tan bueno para el rapero Sean Combs o P.Diddy quien tuvo que enfrentarse a una avalancha de demandas civiles que detallan una serie de presuntos abusos sexuales cometidos a lo largo de varias décadas. Por lo que fue detenido el pasado 16 de septiembre a sus 54 años y se supone que el juicio que definiría su situación legal quedó programado para el 5 de mayo de 2025, mientras se encuentra prisión sin fianza y donde se ha declarado inocente de los cargos.

Entre las noticias más recientes de la situación legal del artista se encuentra que “Diddy” se ha declarado inocente ante nuevas acusaciones de trabajo forzado. En esta se alegaba que el magnate del rap obligó a los empleados a trabajar largas horas bajo la amenaza de daño físico y de reputación y obligó al menos a un trabajador a participar en actos sexuales con él. Los abogados del artista han negado rotundamente esto y en cuanto a las relaciones sexual indicaron que habían sido consensuadas, según informó el New York Times.

Adicionalmente, los abogados también negaron las docenas de demandas civiles que se han presentado en su contra en los últimos meses.

La llamada entre Kanye West y P. Diddy desde la cárcel

Kanye West y P.Diddy tiempo atrás demostraron ser grandes amigos, al compartir juntos y al apoyarse de forma musical, no obstante, Kanye se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de Hollywood. Recientemente, salió su canción ‘Lonely Roads Still Go to Sunshine’ donde incluyó la voz de su primera hija, North, lo que provocó el disgusto de Kim Kardashian y a la vez coincide con la llamada.

En ella, a grandes rasgos, tuvieron una charla en la que se motivaron a seguir trabajando en la música, sobre todo “Diddy” motivó a West para que hiciera música. “Vuelve a hacer música y diviértete”, “y en este mundo es peligroso, ten cuidado” indicó el rapero a west haciendo referencia las dificultades que ambos enfrentan en el ojo público: “Te lo digo desde la primera línea de batalla, este mundo es una locura, así que ten cuidado.”

Además, le dijo que evitara las distracciones en su vida: “Aléjate de esa gente que te hace perder el tiempo. Olvídate de toda esa mierda y disfruta.”