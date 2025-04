Viviana Serna sobre “La Vorágine”: “Fue un reto físico y emocional interpretar a Alicia”

“La Vorágine”, obra literaria de José Eustasio Rivera, como parte de la celebración de los cien años de su publicación (1924), tendrá una nueva adaptación a la televisión a cargo de Quintocolor en coproducción con el Canal Telecafé, que será estrenada en junio de 2025 en todos los canales de la televisión abierta en Colombia. La serie de ocho episodios comenzó a grabarse a finales de septiembre en escenarios reales en los departamentos colombianos de Casanare, Guaviare, Cundinamarca y Tolima. PUBLIMETRO habló con una de sus protagonistas, la actriz Viviana Serna, quien interpreta a Alicia dentro de la serie con una visión introspectiva del personaje.

PUBLICIDAD

Para leer: Películas de Val Kilmer que quedaron para la historia tras su muerte desde ‘Batman’ hasta ‘El príncipe de Egipto’

Periodista: Hablemos de Alicia, un personaje muy complejo en la novela de José Eustasio Rivera. En el libro, la historia se centra mucho en Arturo Cova y su relación con ella. ¿Cómo verán los colombianos a Alicia, interpretada por ti?

Viviana Serna: Este personaje me parece muy lindo por lo que estamos haciendo. En el libro, quienes lo hemos leído sabemos que todo lo que conocemos de Alicia es lo que Arturo nos cuenta, es decir, una visión subjetiva de él. Y Arturo es un personaje cambiante y emocional; dependemos de su estado de ánimo para imaginarnos a Alicia. Entonces, el trabajo que hicimos con el guionista, el director y fue preguntarnos: ¿Cómo sería realmente esta Alicia? No queríamos limitarnos a lo que Arturo dice en el libro, porque él está loco. Aquí tratamos de crear una Alicia muy cercana a lo que pensamos que pudo haber sido. Es una mujer joven que dejó el lugar que conocía como su hogar. Es aventurera, resiliente y sobrevivió a la barbarie de un camino desconocido. Se fue adaptando y superando cada etapa. Es una mujer fuerte, aguerrida, impulsiva y arriesgada. En contraste con la visión de Arturo, quien la describe como débil, creemos que Alicia no lo es en absoluto. De lo contrario, no se habría embarcado en esta locura con él. Lo que más me gusta de este personaje es que inicia de una manera y termina completamente transformada. Sobrevive a cada etapa del camino y evoluciona. ¡Increíble!

“La Vorágine” vuelve a la pantalla: la serie se estrenará en junio de 2025 en Colombia

Suministrada La actriz Viviana Serna. (HRD)

Periodista: Esa es una visión interesante que los colombianos podrán ver en la serie. Pero ustedes la vieron antes, en el proceso de construcción del personaje. ¿Cómo fue la producción? Hemos visto avances que generan mucha emoción, una producción colombiana de alta calidad. ¿Cómo te sentiste en el rodaje?

Viviana Serna: Como actores, tener un proyecto así es un regalo. Viajamos a lugares desconocidos para la mayoría de nosotros. Me atrevo a decir que nadie del cast había estado en la mayoría de las locaciones. Filmamos en los Llanos Orientales y en San José del Guaviare. Aunque no pudimos aproximarnos del todo al Amazonas, estar en San José del Guaviare ya era estar en la Amazonía Colombiana. El rodaje fue complejo, tanto por la historia como por las condiciones del lugar. Pero contábamos con un equipo profesional: el mejor equipo de arte, maquillaje y peinado, un trabajo actoral en equipo y en colaboración espectacular. Creo que tuvimos un cast de primer nivel. Más allá del talento, lo que veo es que hay seres humanos comprometidos con su arte. Todos ensayábamos constantemente, incluso en los descansos del almuerzo. El compromiso era absoluto. Llevar un libro tan importante a una producción audiovisual es una responsabilidad inmensa. ‘La Vorágine’ no es solo literatura nacional, es literatura mundial. Hay personas en rincones del planeta que se han apasionado por esta historia. Sabíamos que era difícil, pero todos dimos la milla extra. Eso nos deja en paz, porque sabemos que dimos lo mejor. Es una producción de gran nivel, a pesar de que no tuvimos ni la tercera parte del presupuesto de otras series. Fue un milagro de producción por parte de Quinto Color. Los admiro y los felicito porque todo el dinero se invirtió en lograr un producto de calidad.

Periodista: Increíble todo este proceso y este viaje que han vivido. Ahora, cuéntanos sobre los retos actorales para interpretar a Alicia. ¿Hubo algún desafío en particular o fue una aventura que disfrutaste plenamente?

PUBLICIDAD

Viviana Serna: Lo disfruté mucho. Al principio, tenía nervios sobre cómo abordar el personaje porque, en gran parte del libro, Alicia desaparece. La historia sigue a Arturo y lo que él vive. Para solucionar esto, nuestro libretista, Miguel Ángel, creó una historia paralela para Alicia, mostrando qué sucede con ella mientras Arturo está en su aventura. El reto fue definir cómo sería nuestra Alicia: su carácter y su relación con Arturo y Griselda. Pero admito que me fundí con ella. Hay algo místico en nuestro trabajo y a veces decimos que los personajes nos escogen. Me identificó mucho con Alicia y lo disfruté, a pesar de que cada llamado era una carga emocional fuerte. Es una novela intensa. Solo los primeros momentos del primer episodio son tranquilos; luego, todo es un viaje difícil, con enfermedades, desgaste físico y peligro. Todo eso debíamos transmitirlo. Uno de los mayores retos fue mantenerme sana durante el rodaje. No podíamos extendernos demasiado porque teníamos restricciones presupuestarias. Tenía que estar conectada con el personaje y mantenerme físicamente fuerte. Pero, como dije, me fundí con Alicia y lo disfruté.

Periodista: En Colombia te hemos visto en varios proyectos, pero la mayor parte de tu carrera ha sido en México con series de Netflix como ‘Narcos’, TV Azteca y otras producciones importantes. ¿Cómo te sientes al volver a hacer televisión en Colombia?

Viviana Serna: Estoy emocionadísima. El tiempo pasa muy rápido. Haciendo cuentas, ya pasaron 10 años desde la última vez que hice una serie en Colombia. Y ni siquiera era para el público colombiano; fue una coproducción con México que se vio más en Estados Unidos.

Siempre tuve el anhelo de regresar y hacer televisión para mi país. Poder compartir lo que más amo con mi gente, mi familia y mis amigos es un sueño cumplido. Lo mejor es que es en la televisión pública, por lo que cada rincón de Colombia podrá ver ‘La Vorágine’. Es la primera vez que los ocho canales transmiten una producción de esta calidad. Es un hito para la televisión colombiana y me llena de orgullo.