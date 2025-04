La Toxi Costeña reveló todo sobre su canción viral ‘Macta llega’: “he sido Macta y una vez la loba”

Cindy Ávila es su nombre, pero es más conocida como La Toxi Costeña, y forma parte de los participantes que siguen en pie dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’, la concursante ha sabido cómo ganarse el respeto de sus compañeros al ser más que directa en sus comentarios y enfrentar a sus adversarios.

Durante el día 65 de convivencia los participantes hablaron de sus inicios de sus respectivas carreras, y dentro de ellos llegó el turno de La Toxi Costeña a quien le pusieron en la pantalla una captura de su video musical ‘Macta llega’.

“En esa foto estaba grabando el video de Macta llega, para mí es un día muy especial, Marca un antes y un después en mi vida. Ese día estaba pilando pal afrecho, porque no tenía un peso para hacer el video y tenía que hacer el video porque ya la canción a bárbara. No tenía plata, le pedí el favor a un man que me prestara el lugar”, contó La Toxi Costeña.

Precisó que al llegar había un grupo de mujeres haciendo aeróbicos y las puso a bailar para no pagar un cuerpo de baile que ella misma dirigió. Para el video había hablado con un creador de audiovisuales y acordó hacerlo, pero poniendo ella la idea.

“Y entonces cogí a las peladas que estaban haciendo los aeróbicos, le dije a un par de influencers que ya conocía, pero quedó bacano, quedó loquito, para un sido mi primer video y dirigo por mí no quedó tan malo, y además que la canción se volvió un palo”, reveló La Toxi Costeña.

Indicó que fue un hombre el que se disfrazó de Macta y llegó en una mototaxi para darle más diversión al audiovisual. Reiteró que fue su hijo el que le dijo que los influencers estaban haciendo canciones y debido a lo viral de sus audios dio el paso.

“Nunca había escrito algo, yo no sabía que podía hacer algo que rimara. Macta no iba para YouTube ni spoti, iba para Instagram para mamar gallo. La subimos y como a los 20 días se pegó…. Porque a que mujer no le han quitado su marido, o que mujer no ha sido la loba, o que mujer no ha sido la sapa, porque yo he sido sapa también. Y yo he sido Macta, y una vez fui la loba, pero yo no sabía. Fui la loba sin querer”, contó La Toxi Costeña.