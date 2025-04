Cris Valencia y Yana Karpova de ‘La casa de los famosos’ terminaron su relación

Varias semanas han pasado desde la gala 50 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ cuando se vivió un momento emotivo para Yana Karpova, más conocida como La Rusa, pues su pareja sentimental el cantante Cris Valencia entró bajo la modalidad de congelados y se la llevó.

En medio de las palabras de amor del cantante a su novia el ‘Jefe’ le dio permiso de moverse y momentos más tarde los mandó a salir de la casa y le agradeció por aceptar la invitación. “Te tienes que venir conmigo, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos, tenemos que solucionar cosas allá afuera, hay cosas importantes que arreglar”, dijo Cris Valencia.

Yana Karpova - Cris Valencia

Momentos más tarde, Marcelo Cezán indicó que el motivo de la salida de Yana Karpova se debió a una razón de mucho peso, para un problema que tenía que solucionar y los televidentes empezaron a especular al respecto.

Cris Valencia y Yana Karpova en 'La Casa de La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Cris Valencia y Yana Karpova terminaron

Recientemente Carlos Vargas habló desde ‘Vibra en las mañanas’ sobre un video viral en las rede sociales en la que un usuario asegura tener información sobre Karina García y un productor de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Pero más adelante en el programa tocaron el tema de La Rusa y los rumores alrededor de lo que fue su intempestiva salida de La casa de los famosos Colombia’, con lo que el reconocido presentador reiteró lo que se dice al respecto, pero reveló un dato sobre la relación de Cris Valencia y Yana Karpova.

“Y no está con Cris Valencia, porque yo me la encontré el viernes, me cayó muy bien, estuvimos hablando y almorzando porque ella quiere ser cantante y estuvimos hablando de termas de la música, y entonces mis amores, ya no está con Cris Valencia confirmeire o bueno, yo la vi agarrada de la mano con otro man”, dijo Carlos Vargas.

Es de recordar que Yana Karpova entró a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a mediados del mes de febrero y desde ese entonces tuvo ciertas diferencias con Karina García a quien culpó de haberla golpeado mientras dormían, situación que fue desmentida por el ‘Jefe’ y que atinó a movimientos involuntarios al dormir.

Karina García y Yana Karpova 'La Rusa' en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Hasta ahora se le ha visto en las redes sociales apoyando a Melissa Gate con quien sostuvo una cercana amistad dentro del reality, así como presente a las afueras de ‘La casa de los famosos Colombia’ con otros televidentes.