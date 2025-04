La exnovia de La Liendra que al parecer también habría tenido una relación con la cantante Nath

‘La Casa de los Famosos’ se despidió este domingo del Negro Salas, quien obtuvo la menor votación con el 5,45%, mientras que la primera persona en regresar a la casa fue Yina Calderón con el 25,59 % seguida de La Liendra con el 18,08 % de los votos. A pesar de que en redes había intención de que saliera Mateo ‘Peluche’, volvió a la casa de terceras el 17,75 %, luego ‘El Flaco’ Solórzano con 15,01 %, Camilo Trujillo con el 9,13 % y la última en salvarse fue Lady Tabares que logró obtener el 9,05 %.

Por otro lado, el sábado los famosos tuvieron una fiesta llena de sorpresas en la que recibieron al nuevo integrante de la casa, Altafulla, cantante costeño y también tuvieron la visita de la cantante de reguetón paisa Nath. La Liendra se ha caracterizado por recibir siempre de la mejor forma a los invitados, pero con esta artista se le vio un poco cortante e incluso alejado de sus compañeros, reacción que noto el público y por la que recordaron a la ex que al parecer tienen en común Nath y La Liendra, razón por la que quizá no se lleven bien.

Se trata de Luisa Castro, una joven modelo e influencer paisa que por varios años mantuvo una relación con el influencer, que después inició con Dani Duke, mientras que se rumoreaba que la nueva pareja de ella es Reykon. Con el cantante también lleva un gran tiempo de relación, pero nunca se les ha visto juntos, solo en los mismos lugares y algunas pistas en fotos.

Al parecer, Luisa también habría estado involucrada con Nath y en Los40 recordaron un video de ambas mujeres en donde se les puede ver besándose. Esto justificaría tal vez la actitud que tuvo La Liendra con la cantante.