Kim Soo Hyun habló por primera vez de Sae-ron, pero detectaron que su discurso fue generado por inteligencia artificial

Este 31 de marzo en horario de Corea del Sur, el actor Kim Soo Hyun ofreció una conferencia de prensa para hablar por primera vez de los señalamientos de la familia de la fallecida actriz Kimm Sae-ron, quien se quitó la vida el pasado 16 de febrero de 2025. Una de las condiciones de esta rueda de prensa, fue que no habrían preguntas por parte de los periodistas, sino que su representante y él serían los únicos que se pronunciarían.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Kim Soo Hyun en la conferencia de prensa?

Al llegar vestido completamente de negro, el actor recaló las palabras que su agencia había mencionado semanas atrás: "No es cierto que salí con ella cuando era menor de edad. Tampoco es cierto que tomó la decisión fatal debido a la presión financiera de mi agencia". Del mismo modo, señaló que toda la evidencia brindada por parte de la familiia de Kim Saeron son “falsas” y “editadas”, por lo que pide verificación de la genuidad y veracidad de dichas pruebas.

Del mismo modo aladió: “No es cierto que salí con ella cuando era menor de edad. Tampoco es cierto que tomó la decisión fatal debido a la presión financiera de mi agencia cuando tenía deudas (...) Entiendo por qué la gente ha criticado esto y no confía en lo que pasó entre nosotros”.

“El representante de su agencia afirmó que ella tuvo dificultades por mi culpa durante el incidente, pero eso no es cierto”, explicó. “En ese momento, sabía que estaba saliendo con otra persona, así que tuve cuidado al contactarla”. Continuó: “Ahora afirman que causé su muerte por ser su exnovio, y me presionan para que confiese algo que no hice”.

Aunque en medio de sus lágrimas mencionó: “”Lo siento. Mucha gente está sufriendo por mi culpa, y me entristece profundamente que Kim Sae-ron no pueda descansar en paz".

En medio de su discurso, mencionó varios aspectos que a los seguidores del caso y de la fallecida actriz, no fueron de su agrado, ya que se esperaba que se refiriera a lo sucedido de manera más prudente cuando mencionó que volería a ocultar su relación con la fallecida actriz para poteger su carrera, ya que por todo lo sucedido, ha perdido acciones empresariales.

Finalmente, en medio del discurso, mencionó que demandará a la familia de la actriz por toda la supuesta información, edición de conversaciones de chat y hasta videos sacados de contexto, que según él ha estado afectando su carrera: “Hemos presentado una denuncia por difamación contra la familia de Kim Sae-ron, una persona no identificada que dice ser su tía y los operadores del canal de YouTube Hover Lab en concepto de daños y perjuicios ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl”. Esta demanda sería por cerca de 1.200 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Kim Soo Hyun basó su dircurso en conferencia de prensa sobre el caso de Kim Sae-ron basado en Inteligencia Artificial

Pero lo que no se espraba, es que de todas las personas quee están siguiendo el caso, un grupo de seguidoras desde China pusieron a prueba todo su discurso en internet y comprobaron que el 93% de su texto fue generado por inteligencia artificial, lo que ha sido cuestionado por la falta de credibilidad, transparencia y honestidad de sus palabras.

Del mismo modo, muchos contradijeron las palabras del actor cuando se refirió a que el alma de la fallecida no ha podido descansar en paz, esto, en medio de lágrimas, ya que llegaron a recordar la foto que Soo Hyung subió el mismo día del fallecimiento de la actriz, donde se le veía completamente tranquilo, mientras que su familia y seguidores se disponían a darle el último adiós. Dichas contradicciones en su actuar, han llevado a pensar a los seguidores, que solo se encuentra preocupado por la cantidad de dinero que está perdiendo.