El día que The Hives retó a una tormenta eléctrica en el Estéreo Picnic 2025 y ganó

La lluvia en el segundo día del festival, se convirtió en el acompañante de la banda originaria de Fagersta, Suecia desde antes de su presentación, ya que a la hora de realizar esta entrevista las primeras gotas cayeron sobre el Simón Bolívar, y con una sensación de humedad evidente en su camerino, recordaron cerca de once años de ausencia de territorio cafetero: “Fue demasiado increíble, simplemente increíble. Amamos Colombia, amamos Bogotá. Hubo algo muy particular y bonito, porque aquí creamos recuerdos con los Arctic Monkeys. Fue uno de esos shows que nunca olvidaremos. Cada vez que volvemos, el público es de otro mundo, no parecen reales”, mencionó Niklas Almqvist. A lo que Christian Grahn añadió: “Sí, el listón estaba muy alto para Colombia desde el primer show”.

Y sí, puede que crear una banda en sus inicios pueda ser emocionante, y hasta miedoso, pero al recordar los momentos decisivos que ha tenido la banda en cerca de treinta a ños de carrera, no pudieron evitar recordar con un poco de sarcasmo y risa que: “Sin duda, el momento más importante y decisivo de nuestra carrera fue cuando empezamos la banda, creo que nada se acerca a eso. No quisiera decir mucho, pero fue un completo caos. Luego, cuando encontramos nuestro camino, fue mucho más fácil hacer música y ser quienes somos, y poder estar aquí, conversando, cruzando fronteras”, recalcó Christian.

The Hives hizo historia en el Estéreo Picnic 2025 Foto: Páramo Presenta @anothernonsense

Describir el sonido de una banda es toda una experiencia, pero sin duda, la esencia musical y sonora de The Hives da para poder experimentar todas sus canciones como un desahogo debido a su fuerza constante en cada compás y acorde, pero para ellos: “Siempre lo hemos descrito como un guante de seda con puños americanos. Es sofisticado y violento a la vez. Supongo que es así. Se supone que es vida, energía, sudor, sangre, todo eso. Como una buena noche de viernes o sábado”.

La elegancia en el vestuario de The Hives ha sido uno de esos elementos característicos, y por los que más han sido identificados. Incluso, se podría decir que son la banda de rock más elegante hasta el momento. Pero ellos, con su clásico humor, recuerdan las veces que los han llegado a comparar con Los tigres del norte: “ (risas) Me pareció divertido. No sabíamos quiénes eran antes. Me pareció una versión bastante divertida de The Hives. El meme decía algo así como “The Hives en 2025” o algo así. Fue divertido. Pero si lo pensamos bien, en serio nos parecemos un poco, sobre todo por las canas (risas)”.

mencionó Christian, a lo que Niklas añadió mencionando un momento en específico sobre esa anécdota: “Cuando terminamos nuestra gira por Estados Unidos la última vez, Vigilante (Mikael Karlsson) y Howlin (Pelle Almqvist) debían quedarse para tocar una canción con ellos en el escenario. Pero algo se interpuso. No recuerdo qué pasó. Alguien se enfermó. Parece que nos gustamos mutuamente, de alguna manera. Quizá haya cosas divertidas en el futuro”.

Si bien en el festival los seguidores más fieles de la banda estuvieron al frente del escenario gritando, saltando completamente mojados, quizá, algún curioso que no los conocía los observó por primera vez. Para esas personas, la banda le hace una recomendación musical de su repertorio e introducirse en su universo sonoro: “Qué interesante, pero definitivamente creo que “Come On” es buena introducción y una buena transición al resto del catálogo de The Hives”.

Con esa recomendación, finalizó la entrevista con The Hives. Y como si de un augurio se tratara, la lluvia solo decidió calmarse por un par de horas, ya que la presentación que a pesar de que la presentación de los suecos empezó puntual a las 6:15 con Bogus Operandi, minutos después la banda tuvo que bajar del escenario debido a la tormenta eléctrica que comenzó. Pelle, no dudó en disculparse con el público, prometiendo regresar a terminar. Y así fue, cerca de media hora de ausencia de The Hives en el escenario, pero cuando regresaron, lo hicieron de la manera más pasional, entregada y ferviente, ya que no paraban de subirle el ánimo a sus fans, y el público respondió. Gracias a esa entrega mutua, Pelle también bajó del escenario y permitió acercarse a su público que había resistido y corear juntos. Sin duda, este concierto se convierte en uno de los hechos que marcará no solo la historia del festival, sino en la historia de los conciertos en Bogotá.