Daddy Yankee profesó la palabra de Dios en Medellín y contó desconocida historia asociada con la muerte

Ramón Luis Ayala es el nombre de pila del ahora exmáximo líder del reguetón a nivel global, Daddy Yankee, hombre que se alejó del perreo para dedicarle sus acciones a su Dios, decisión que lo levó recientemente a profesar su palabra en un reconocido lugar de Medellín.

El intérprete de himnos como ‘Gasolina’, ‘Con Calma’, ‘Rompe’, ‘Somos de Calle’, ‘Llamado de emergencia’ y ‘Bombón’, estuvo recientemente en el Polideportivo Sur de Envigado, sitio en el que no solo habló de su experiencia de fe que lo llevó a dejar atrás su carrera como exponente del urbano, también reveló detalles de una historia bastante dura que tuvo lugar en la capital de Valle del Cauca, urbe en la que casi pierde la vida antes de treparse a la tarima en una presentación.

“Yo recuerdo aquí en Cali, iba a punto de cantar un show y yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa. Cuando nosotros hacemos promesas con Dios y ponemos la mano en el arado, nosotros somos lo que vamos para el frente todo el tiempo”, expresó Ayala.

“Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón y aprendí que si no te sirvo ya sé lo que va a pasar. Ahora la historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón. (...) En Cristo hay renovación, en Cristo hay vida”, añadió.