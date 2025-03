¿Cuál es la edad de Laura González, nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’?

Tras más de dos meses desde que empezó el reality ‘La Casa de los Famosos’, la casa se ha despedido de varios de sus famosos semanalmente, incluso en una sola semana se fueron tres participantes, por lo que así mismo anunciaron la llegada de dos nuevos famosos, Andrés Altafulla y Laura Rodríguez, quien ingresó ayer en la gala número 61 del reality y de una vez tuvo su encuentro con Karina García por inconvenientes fuera de la casa.

La entrada de Laura González se dio de forma directa y el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le pidió subir a la terraza a encontrarse con sus compañeros y un rato después tendría su primer encuentro porque, supuestamente, Karina se metió en la relación de la modelo y presentadora. Antes de ingresar a la casa, González relató lo ocurrido:

“En ese lapso, veo que esta persona está en mi casa. Esa es mi casa, se las presento. Esa mesa la escogí yo, la decoración y todo. A mí se me vino el mundo, yo estuve incluso de psicólogo. Cuando yo me entero yo tenía esas extensiones en el cabello que se pegan, y yo me las arranqué porque fue para mí durísimo, a mí me quedaron huecos en la cabeza. Ahí empiezo yo un tratamiento psicológico, porque fue el hombre de mi vida por decirlo así, yo vuelvo con él tres meses después”, dijo Laura González.

Con esto ha llamado la atención de los televidentes que la han buscado en redes para saber más sobre ella y también su edad, que ha impresionado a más de uno. La mujer es modelo y también hizo parte de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, actualmente tiene 29 años, pero los comentarios que ha recibido es de asombro porque indican que se ve mucho más mayor.