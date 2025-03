Andrés Altafulla es el nuevo participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

En la gala 61 de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ la tensión se apoderó de la edición, pues primero entró la madre de Camilo Trujillo en un congelado, luego Laura González como habitante que le declaró la guerra a Karina García y se anunció que Andrés Altafulla será el nuevo participante del reality de RCN.

De acuerdo a la información ofrecida por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, presentadores de La Casa de los Famosos Colombia’, el cantante Andrés Altafulla ingresará a la competencia el próximo sábado 29 de marzo.

Andrés Altafulla en 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: captura de YouTube

¿Quién es Andrés Altafulla?

Andrés Altafulla, tiene 32 años y es oriundo de Barranquilla, su cercanía con el reality se dio en el mes de diciembre de 2024 cuando formó parte del quinto grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en su segunda temporada.

El cantante se midió en votaciones, pero no consiguió su cupo, pues Camilo Trujillo obtuvo el 45.43 % de los votos y él un 38.2 %, mientras que el tercer lugar fue para Daniel Bermejo con 7.92 %, el cuarto lugar para Sebastián Tamayo con 5.86 %, en la quinta posición Mateo Velásquez 1.7% y el actor venezolano Claudio De La Torre quien consiguió solo el 0.89 % de las votaciones.

Votaciones de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: portal RCN

En su video de presentación Andrés Altafulla reveló algunas cosas de su vida y en especial de aquellas que se atrevería a hacer en la competencia. “No tengo novia, me dejaron hace seis meses. Yo soy un pelao extrovertido, genuino, carismático, emprendedor, echao pa’ lante. Llevo más de 15 años entregado a la música, hago música urbana, pero me he rebuscado con todo, arrancamos con vallenatico, salsa, merengue, y papi… ¡Caímos aquí!”, reveló Andrés Altafulla en ese entonces.

Para ese momento precisó que de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ le intriga quiénes estarían en la competencia, aunque ya tiene conocimiento de ello pues el reality de RCN ya cumplió dos meses al aire. Sin embargo, precisó que, se considera un cazador y que se dejaría tentar de alguna de las mujeres del reality de RCN.

“Yo me dejaría tentar dentro la casa por una mujer que me guste, las mujeres me gustan todas, como un león voy, soy cazador 100 %. No soporto la gente mentirosa, la gente hipócrita, la gente que no es leal ¿Cómo reacciono ante esas personas? Tiro el varillazo, y ya si la vaina no cambia…. ¡Verguero!”, dijo Andrés Altafulla.